ارتفاع معدل جرائم القتل في الضفة بنسبة 29%: 45 قتيلا منذ بداية العام

ارتفع معدل جرائم القتل المُرتكَبة في الضفة الغربية المحتلة، بنسبة 29%، مقارنة بالعام الماضي، فيما قُتل منذ بداية العام الجاري، 45 شخصا في جرائم قتل منفصلة.

جاء ذلك بحسب ما أعلن الناطق باسم الشرطة الفلسطينية، لؤي ارزيقات، اليوم الخميس، وذلك بعد يوم واحد شهد مقتل 3 أشخاص، بينهم شابة، خلال ساعات.

ونقلت وكالة الأنباء الفلسطينية "وفا" عن ارزيقات قوله إن "45 مواطنا قُتلوا نتيجة 39 جريمة منذ بداية العام وحتى شهر أيلول/ سبتمبر الماضي".

وأضاف ارزيقات أن "العام الجاري شهد ارتفاعا في معدل جرائم القتل بنسبة 29% عن العام السابق 2021".

وأشار إلى أن "أعلى نسبة جرائم سُجلت في محافظة الخليل، فيما لم تسجل أريحا وسلفيت جرائم مشابهة".

خلال محاولة عقد صلح بيت عائلتين في الخليل (Getty Images)

وأوضح أن الشرطة والنيابة العامة تمكنتا من كشف ملابسات 29 جريمة قتل، والقاء القبض على مرتكبيها.

ولفت إلى أن بعض مرتكبي هذه الجرائم نكلوا بالضحايا.

وعزا ارزيقات أسباب ارتفاع معدل جرائم القتل، إلى ثقافة العنف التي يتم الترويج لها من خلال بعض الألعاب الإلكترونية الخطرة والعنيفة، والتحريض على العنف في مواقع التواصل الاجتماعي، وإفلات بعض مرتكبي الجرائم من العقوبة، بسبب الغطاء العائلي والعشائري.

في السياق، أعلن جهاز الأمن الوقائي في محافظة جنين، اليوم الخميس، أنه تمكن من كشف ملابسات مقتل مواطن في بلدة سيلة الظهر، جنوب جنين.

وأفادت إدارة العلاقات العامة والإعلام في الجهاز، بأنه تم ضبط أداة الجريمة واعتقال المشتبه به، وأحالته لجهات الاختصاص لاتخاذ المقتضى القانوني بحقه.

وعُثر مساء أمس الأربعاء، على جثة شخص قد قُتِل في منطقة الخليل، بحسب ما أعلنت الشرطة الفلسطينية.

وأفاد ارزيقات في بيان مقتضب أصدره أمس، "بالعثور على جثة مواطن مقتول بمنطقة بمدينة الخليل"، في حين أفادت وسائل إعلام فلسطينية، بأنّ رأس القتيل فُصلت عن جسده بالكامل.

وذكر أن "الشرطة تقبض على المشتبه به"، مشيرا إلى أنها "تباشر إجراءات البحث والتحري".

وفي بيان آخر، قال ارزيقات إن "شابة تبلغ من العمر 23 عاما من بلدة جـبع جنوب جنين، قُتلت برصاصة أُطلقت من سلاح ناري، فيما أن الشرطة والأجهزة الأمنية تباشر إجراءات البحث والتحري لكشف ملابسات الحادثة".

وأضاف أن شابا (37 عاما) من بلدة سيلة الظهر جنوب جنين، قد قُتل كذلك، بعد إطلاق نار عليه.