فلسطينيات | دراسات وتقارير
19/09/2023 - 15:12

ثلاثون عامًا على أوسلو

مواد نُشرت مؤخرا في موقع "عرب 48" بمرور 30 عاما على اتفاقية أوسلو التي وُقعت بين منظمة التحرير الفلسطينية وإسرائيل، في 13 أيلول/ سبتمبر 1993، وعُرف هذا الاتفاق بـ"إعلان مبادئ أوسلو"، الذي هدف لتوفير إطار زمني لحل القضية الفلسطينية.

ثلاثون عامًا على أوسلو

رابين وبيرس وعرفات يحصلون على جائزة نوبل للسلام بعد توقيع اتفاقية أوسلو (Getty images)

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* ثلاثون عامًا على "اتفاقيّة أوسلو": ماذا أراد رابين؟/ أنطوان شلحت || للقراءة: اضغط هنا

* بعد ثلاثين عامًا على أوسلو ... إلى أين؟ (2-1)/ هاني المصري || للقراءة: اضغط هنا

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اتفاقية أوسلو الاحتلال الإسرائيلي السلطة الفلسطينية

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