ثلاثون عامًا على أوسلو

مواد نُشرت مؤخرا في موقع "عرب 48" بمرور 30 عاما على اتفاقية أوسلو التي وُقعت بين منظمة التحرير الفلسطينية وإسرائيل، في 13 أيلول/ سبتمبر 1993، وعُرف هذا الاتفاق بـ"إعلان مبادئ أوسلو"، الذي هدف لتوفير إطار زمني لحل القضية الفلسطينية.

رابين وبيرس وعرفات يحصلون على جائزة نوبل للسلام بعد توقيع اتفاقية أوسلو (Getty images)

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