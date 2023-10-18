شهادات من بين جثامين شهداء مجزرة المعمداني في غزة: معظم الضحايا أطفال غابت ملامحهم

أكدت وزارة الصحة في غزة، أن "مئات الضحايا وصلوا المستشفى، ولا تزال طواقم الإسعاف تجلي الأشلاء، ومعظم ضحايا المجزرة أطفال ونساء غابت ملامحهم".

عقدت وزارة الصحة في غزة، ليل الثلاثاء - الأربعاء، مؤتمرا صحافيًّا بين جثامين وأشلاء الشهداء في ساحة مستشفى المعمداني، الذي تعرض محيطه لقصف إسرائيليّ، أسفر عن استشهاد أكثر من 500 شخص معظمهم من الأطفال والنساء، الذي "غابت ملامحهم".

وأفاد المتحدث باسم وزارة الصحة بغزة، بأن "مجزرة المستشفى المعمداني لا مثيل لها، ولا يمكن وصفها".

وأكد أن "مئات الضحايا وصلوا المستشفى، ولا تزال طواقم الإسعاف تجلي الأشلاء، ومعظم ضحايا المجزرة أطفال ونساء غابت ملامحهم".

وخلال المؤتمر، قال الدكتور غسان أبو ستة، وهو طبيب في منظمة "أطباء بلا حدود": "كنا نجري عملية جراحية في مستشفى المعمداني وحدث انفجار قوي".

وأضاف: "عندما وقع الانفجار، سقَط السقف على غرفة العمليات... هذه مجزرة"، بحسب ما أوردت وكالة "الأناضول" للأنباء.

شهادة بعد القصف الإسرائيلي على مستشفى المعمداني الأهلي في #غزة. pic.twitter.com/jMeUNU8WVj — موقع عرب 48 (@arab48website) October 17, 2023

وعقد المؤتمر الصحافي عناصر في الكادر الطبي الذي وقفوا بين جثامين شهداء مغطاة، فيما حمل أحدهم جثمان رضيع، وحمل الآخر جثمان طفلة.

وكان هؤلاء قد نزحوا إلى المستشفى ومحيطه تحت وطأة تهديدات ودعوات من جيش الاحتلال الإسرائيلي لإخلاء منازلهم، بُغية تهجيرهم.

عن تحذير سبق المجزرة؛ "لماذا لم يتمّ إخلاء المستشفى؟"

وخلال المؤتمر الصحافيّ، قال وكيل وزارة الصحة، يوسف أبو الريش: "نحن أمام مظلومية كبيرة والاحتلال ارتكب قبل مجزرة مستشفى المعمداني، 400 مجزرة بحق العائلات في قطاع غزة".

مؤتمر صحافي بين جثامين شهداء المجزرة (Getty Images)

وقال إنه "قبل مجزرة مستشفى المعمداني و في يوم 14 تشرين الأول/ أكتوبر، قصف الاحتلال المستشفى بقذيفتين، وألحق أضرارا فيها، تلاها اتصال من ما يسمى ’جيش الدفاع’ بأن هاتين القذيفتين كانتا للتحذير، وتساءَل؛ لماذا لم يتم إخلاء المستشفى".

وأضاف: "تبع هذا التحذير جهود متواصلة من قبل إدارة المستشفى، حيث تم التواصل مع مطران الكنيسة الإنجيلية ببريطانيا، والذي اتصل بالمؤسسات الدولية، وبعث برسالة اطمئنان بأن المستشفى بإمكانها أن تعمل".

(Getty Images)

وذكر أبو الريش أن "الاحتلال الذي يهدد المستشفيات، ولا يتم اتخاذ بحقه إجراءات رادعة، بل كان بدلا عن ذلك يتلقى رسائل طمأنة ودعم".

"رأيت أطفالا بُقرت بطونهم وبُترت رؤوسهم"

وأشار إلى أنه "عقب ارتكاب الجريمة، تمّ إخبار قسم الطوارئ، وكنت من بين من نزل لاستقبال الحالات هناك، والمشهد لم أرَ له مثيلا في حياتي، وفاق حتى كل التخيلات".

وسرَد أبو الريش بعض ما شهده من المجزرة، وقال: "رأيت أطفالا بُقرت بطونهم، وبُترت رؤوسهم، في مشهد ليس له مثيل في عصرنا الحاضر، وإنما سمعنا عنها في العصور البائدة، والتي تحكي قصص الوحشية والفاشية".

فيديو آخر بعيد القصف الإسرائيلي على مستشفى المعمداني الأهلي في #غزة. pic.twitter.com/qGBJV1Zfc7 — موقع عرب 48 (@arab48website) October 17, 2023

وقال إن "الاحتلال لديه شهية مفتوحة، حيث أعقب القصف للمستشفى بقصف محيط مستشفى غزة الأوروبي".

وناشَد أبو الريش "العالم الحر أن يكف الاحتلال عن قصف المدنيين الآمنين، وإلحاق الأذى البليغ بشعبنا المكلوم".

وأثار قصف المستشفى إدانات شديدة في عواصم عديدة، مع اتهامات للمجتمع الدولي بالتواطؤ مع دول الاحتلال، ودعوات إلى ضرورة توفير حماية دولية للشعب الفلسطيني تحت الاحتلال الإسرائيلي.

(Getty Images)

(Getty Images)

(Getty Images)

(Getty Images)

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