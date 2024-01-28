لا تزال بعض حجارة بيوت برير باقية في برّها، ومبعثرة بين شجر الكينا والجميز، في حين أقام الصهاينة على أنقاضها وأراضيها أكثر من مستعمرة...

* هذه المادّة هي السابعة ضمن سلسلة قرى قضاء غزّة المهجّرة الّتي حوّلت إلى مستوطنات ما يعرف بغلاف غزّة، والّتي ننشرها تباعًا...

في الناحية الشماليّة، حيث حارة العبيّات من برير، كان يقع جامع القرية الّذي نقش على بابه العبارات التالية: "جاء الطاعون على هذا البلد عام 1213 هـ وفتك الكثير من السكّان"(1). لا يؤرّخ النقش لبناء الجامع، إنّما أرّخ للطاعون أكبر جائحة ألمّت بأهالي برير في تاريخهم قبل ملمّة النكبة عام 1948. هو ذات الطاعون في حديث المصادر عنه، والّذي فتك بأهالي الساحل وجنود نابليون في ظلّ حملته على البلاد سنة 1799.

لم يحتم أهالي برير من الطاعون في الجامع، إنّما لاذوا بمقام "النبيّ برور" الملاصق للجامع من جهته الغربيّة، والّذي استنبت جامع القرية في موقع بنائه منه. على ما يبدو أنّ أهالي القرية قصدوا المقام بسبب الطاعون تشفعًا به، بينما ندبة المرض الملعون ظلّت مسترخية نقشًا على باب الجامع. عمومًا، فإنّ تسمية القرية برير مردّها إلى مقام برور النبيّ فيها (2)، وذلك مثل كثير من قرى ساحل فلسطين الّتي استعارت أسماءها من أسماء المقامات الّتي قامت عندها.

غير أنّ الدباغ وكذلك سكيك في موسوعتهما، يردّان أصل تسمية برير إلى الآراميّة والّتي تعني "الحقل"، وهي تصغير لكلمة برّ، وقد ورد ذكر القرية في عهد الرومان باسم "برور حايل" (3). بينما في رواية أخرى، يقال إنّها سمّيت برير نسبة إلى "برير" شقيق تميم الداري.

والملفت، أنّ من أهالي برير من كان يطلق على المقبرة تسمية "البرّيّة"، فالحاجّ عوض بكر في مقابلة معه عن تاريخ قريته، يذكر أنّه كانت في برير برّيّتين أيّ مقبرتين كما تحدّث عن طقوس زيارة برّيّة الأموات في صباح العيد (4)، ويطلق على المقابر القديمة تحديدًا هذه التسمية، وربّما استمدّ اسمها عند أهلها من برّيّة المدافن الأثريّة في القرية.

جانب من قرية برير (أرشيف)

إلى الناحية الشرقيّة – الشماليّة وعلى بعد 21 كيلومترًا من غزّة المدينة كانت تقع قرية برير، والّتي أطلق عليها اسم أمّ القرى أو ملكة قرى قضاء غزّة. إذ اعتبرت برير قرية كبيرة نسبيًّا، فقد تجاوز تعداد أهلها قبيل النكبة الثلاثة آلاف نفر، كما وصلت مساحة أراضيها إلى ما يقارب 50 ألف دونم، ومن هنا ابتعاد القرى المحيطة بها عنها. فإذا نظرنا إلى خريطة قضاء غزّة قبل النكبة، سنجد مضارب بدو كلّ من عربان الجبّارات والسواركة والثوابتة من شرق القرية تبعد عنها مسافة لا تقلّ عن 12 كيلومترًا، بينما قرية الفالوجة كانت تبعد إلى شرق – شمال برير مسافة 15 كيلومترًا.

أمّا من الغرب، فكانت تحدّ أراضيها قرية سمسم، ونجد إلى الغرب – الجنوبيّ، ومن شمال برير قرية حليقات أقرب القرى إليها ثمّ بيت طيمًا من غرب حليقات. من الناحية الجنوبيّة، كانت تحدّها قرية هوج والجمامة حيث أقرب مستعمرة صهيونيّة بنيت عندهما قربًا من برير، إذ لم يفرّط أهالي برير بشبر واحد من أرضهم لصالح الصهاينة قبل النكبة.

كانت برير في موقعها حدًّا فاصلًا ما بين مضارب البدو وقرى الفلّاحين، وقد انعكس ذلك في لهجة أهلها الّتي جدلت بين اللهجتين البدويّة والفلاحيّة. فضلًا عن الإرث المصريّ فيها، لأنّ أصول بعض سكّانها كانت مصريّة، وكذلك عاش بعض المغاربة في برير. وممّا منح القرية في موقعها أيضًا، الطريق الرئيسيّ الّذي كان يمرّ منها معبدًا يربط ما بين غزّة والنقب جنوبًا والفالوجة ويافا شمالًا.

ظلّ وادي عمّار محسوبًا على برير تحديدًا، إذ ينحر الواد أراضي القرية محاذيًا إيّاها من شمالها، فيما المياه كانت تظلّ تهدر فيه شتاء قادمة من خربة شعف الزنبيل، لتصبّ في وادي الغرق أو الفاعة كما سمّاه البعض، ليلتقي هذا الأخير بالحسي الوادي الشهير من جنوب القرية، والّذي كان يتكفّل بحمل ماء رحمة اللّه وقتها إلى البحر (5).

تكثر في برّيّة برير الشعاف والمغاور والخرب، منها خربة "شعرتها" في جنوب شرق القرية، وفي جنوبها الغربيّ خربة "تلّ المشنقة" أو "السميري" نسبة إلى السميري الّذي قتل فيها في حرب التياها والترابين. وظلّت خربة "أمّ لاقس" شرقيّ برير مأهولة حتّى مطلع القرن العشرين، وكذلك خرب أخرى مثل "ماليطا" شماليّ القرية، و "صوبتا" و"الزنبيل" و"دلدوم" و"سنبس"، ما يؤكّد الإرث الكفري – الأثري في برير ومحيطها. كما في حارة المقالدة غربيّ القرية، موقع أثريّ يسمّى "حجارة الأربعين" يقال إنه كان يحوي أربعون حجرًا ضخمًا مصطّفّة إلى جانب بعضها على شكل قبور (6).

بيوت برير كلّها امتدّت طينًا من اللبن على مساحة 130 دونما فوق جرولًا من الصخر الرمليّ، فيما جامع القرية الوحيد الّذي كان في بنائه من الحجر الأثريّ الصلد. وقد توزّعت بيوت برير في أربع حارات هي: حارة المقالدة غربيّ القرية، وحارة العبيّات في الناحية الشماليّة، وحارة الرزاينة في الجنوب ثمّ شرقيّ البلد حارّة العجاجرة.

كان جامع برير بلا مئذنة وبلا قبّة أيضًا، بينما مقام النبيّ برور كان مقبّبًا، ممّا يدلّ على هالة المقام في نفوس أهله. كما أقيمت في القرية مدرسة حديثة سنة 1920، وصارت ابتدائيّة كاملة، أي حتّى الصفّ السادس، وتكفل أهالي القرية بأجر بعض معلّميها (7). فيما مشرب أهالي برير كان من آبارها، مثل سائر قرى قضاء غزّة، ومن أشهر آبارها وأقدمها كانت "بئر الساقية" الّتي شرب منها كلّ أهالي برير وقطعانهم، كما كانت في حارة المقالدة غربًا بئر أخرى استخدمت في عمل بابور مطحنة قمح القرية، تلك المطحنة الّتي يقال إن سليمان البريري قد نذر عمره لتشغيلها إلى أن أصبح أصمًّا بسبب صوت هديرها على ذمّة أهالي القرية (8).

في برير برك، ظلّ يبرّك فيها ماء شتاء سماء القرية طوال الصيف، وكانت أكبرها وأعمقها بركة "أمّ الجحشات"، هكذا سمّاها أهل القرية، لأنّ ثمّة حكاية ما بين البركة ودوابّ برير تحفظ أهلها عن قصّها (9). أمّا بركة "العمامي" في حارة العبيات شمال برير، فكانت تنسب في اسمها لعائلة العمامي الّتي نزلت عندها في زمن حكم تركيّا (العثمانيّون). لم تكن البرك تستخدم للسقاية والريّ فقط، إنّما استخرج أهالي برير منها طين تلييس جدران وسقوف بيوتهم، ممّا جعل البرك تزداد عمقًا مع الزمن (10).

جانب من قرية برير (أرشيف)

لزوايا المتصوّفة حظوة في برير لا تقلّ عن حظوة جامعها ومقام النبيّ برور وباقي المقامات فيها، وقد تميّزت برير بتعدّد الزوايا فيها من دون القرى المحيطة. حين هجر أهالي القرية منها في عام النكبة، كان الأمر الّذي تركوه خلفهم، دون أن يكملوه، هو بناء زاوية حارة المقالدة غربيّ برير، حيث حالت أحداث النكبة دون إتمام بنائها.

أمّا الزاويتان المعروفتان في برير هما: زاوية "الشيخ سعود أبو لبن" والّتي كانت في جوار الجامع شمال القرية (11). بينما زاوية "الشرفا" نسبة لعائلة الشرفا المتصوّفة في القرية، والّتي كانت تقع في جنوب برير في حارة الرزاينة، فهي الأكبر والأشهر في القرية، وقد بناها الشيخ خيري القاسمي سنة 1936 على نفقة أهل الخير كما يقال. كان أتباع طريقة الشرفا من أهالي القرية يوقفون من بعض أملاكهم وغلالهم لها، وكان في زاوية الشرفا أماكن للجلوس وشرب القهوة، ومتّسع للمبيت والنوم فيها. كما كانت الشرفا ملاذًا للقاصدين والمارّين وعابري سبيل القرية للنزول فيها وتلقّي واجب الضيافة؛ ممّا جعلها أشبه بنزل صغير. فضلًا عن أنّها قد حوت فيها مصلّى للنساء. الحاجّ عبد اللطيف عبد الرازق إدغيش، هو من كان يدير شؤون زاوية الشرفا، ويشرف عليها وعلى ما فيها من أموال الزكاة، فيما الحاجة فاطمة أحمد ظاهر زوجة عبد الرحمن ظاهر كانت تشرف على شؤون نساء الزاوية (12).

وممّا يلفت الانتباه في زاوية الشرفا، دورها ودور أتباعها في سيرة برير النضاليّة؛ أساسًا، الزاوية اكتمل بناؤها في ظلّ مناخ ثوريّ عاشته البلاد سنة 1936 مع بداية الثورة الكبرى (1936 – 1939). ويروى أنّ بعض أتباعها كانوا من الثوّار، وقد استخدموا سطح الزاوية كبرج مراقبة تحرّكات دوريّات الإنجليز والصهاينة، خصوصًا أنّ الزاوية كانت تحاذي في موقعها الطريق العامّ، ما جعلها أشبه بثكنة ثوريّة يأوي إليها الثوّار للاختباء ووضع الخطط العسكريّة فيها. ومن أشهر شهداء الزاوية كان الشهيد سلمان علي حسين الملقّب بالـ"جدع" وآخرون من أبناء القرى المجاورة (13).

عن خيل بر برير

من عادة أهالي برير تشييع موتاهم وخيلهم، فخيل برير تموت ولا تنفق، يقول الحاجّ عوض بكر. وتكفّن الأصايل عند موتها، وتدفن في قبور يحفرها لها أصحابها، تمامًا مثلما يكفّن ويدفن موتى القرية من أبنائها وبناتها (14). في مقالة كتبها عبد اللّه حسين، ابن قرية برير، وخّصّها بخيل قريتهم عنوانها: "يا خيل برير"، أشار إلى ولع أهالي القرية واعتزازهم بالخيل الأصايل إلى حدّ التعصّب لها كما لو أنّها مرجع، والّتي لم يكن بمستطاع أي كان من أهالي برير اقتناءها. كما ارتبط تعداد الخيل الأصيلة في القرية بمواسم غلالها، فإذا ما كان الموسم وفيرًا في ذلك الصيف، زاد عدد الأصايل في برير وبرها، نظرًا لكلفة شرائها واقتنائها معًا. وإذا ما أمحل الموسم قلت الأصايل في القرية (15).

وممّا تعارف عليه أهالي برير، في أدبيّات الخيل، قولهم بالـ"أرسان"، ويقصد بها سلالات الخيل وأصلها، أي الرسن الّذي تعود إليه الفرس في نسبها، مثل: "العبية" و"الكبيشة" و"المخلدية" وغيرها من سلالات الخيل الأصيلة الشهيرة في تاريخ العرب. وذلك إلى أن تسلّلت أصايل خيل برّ برير لقاموس أمثال وأهازيج غناء القرية، مثل قول مثلهم: "في ظهورها عزّ وبطونها كنز". بينما غنّت نساء القرية لخيلها في أهازيج الأعراس: "يا خيل برير هدّين... سكارى وما يردّين" (16).

وكان من شروط بائع الأصيلة في برير على مشتريها أن "لا تتعدّى الفرس الميّ (المياه) شرقًا ولا غربًا". أي لا يبيعها الشاري خارج نهر الأردنّ شرقًا أو قناة السويس غربًا لتبقى فلسطينيّة في البلاد (17). وكثيرًا ما شاجر أبناء قرية برير آخرين من أبناء القرى المجاورة؛ بسبب خلاف على فرس في عرس ما أو سباق خيل من شدّة تعصّبهم لخيلهم، وظلّت طوشات الخيل محلّ تندّر في ذاكرة أهالي القرية إلى ما بعد نكبتهم.

آثار قرية برير (أرشيف)

في عام 1948، بعد أن احتلّت القرية، وهجر أهلها منها، استولى الصهاينة على بعض خيول برير، وكانت منها فرس سلبها أحد الجنود الصهاينة، والّذي ظلّ يركبها على عين أهلها اللاجئين في بيت حانون، ويقال إنّه عند سماعه لهدير صوت إحدى الطائرات المصريّة الّتي أربكت الفرس، نزل عن ظهرها، فولت الفرس هاربة إلى بيت حانون، ودخلت إلى أحد البيوت. تبيّن أنّه بيت يعود لأحد أهالي بيت حانون، كان صاحب الفرس من برير يربط فرسه فيه كلّما كان يزور غزّة قادمًا من برير قبل النكبة (18).

ذاكرة منسيّة

عاشت برير بارة بأربع حاراتها الّتي تعاون أهلها على البرّ والخير، فذاكرة الحاجّ عوض بكر ومجايليه من معمّري القرية ظلّت تعجّ بتفاصيل، من التاريخ المنسيّ في برير قبل نكبتها، حيث رائحة الغلايس من خبز برير الّذي كانت تسفر عنه أخوه القمح والذرة يوميًّا، وبيادر الغلال الّتي ظلّ محمّد النس حلّاق القرية ينتظرها في كلّ صيف ليبرم حولها وكيسه على ظهره، إلى أن يتقاضى كامل أجره المستحقّ من حبّ البيدر بكلّ حبّ. وعن أعراس برير وأصايل خيلها مبرشمة في زفّة العرسان، يراقصها إيقاع طبلة نعمة النوريّة، بينما نساء برير يهزجن موصيات أبا العروس غناء: "يابوها باري جملها... واصحك الهودج يميل..." ليردّ عليهنّ يرغول المجدلاوي أبو عقيل (19).

عن مواقد النار وموائد البرغل المطبوخ بالفخّار، عن رمضان والجمعة، وحلقات ذكر ليالي الجمعة في زاوية الشيخ سعود أبو لبن الّتي دار عليها الزمن. عن أيّام قدوم العيد وذرع طريق المجدل حفاة من أجل ذراع قماش، وصيام يوم العويشري (عاشوراء) بعيدًا عن أكل اللحم بعد طلعة الحجّاج إلى أن يعودوا بالسلامة ليقول أهالي برير في مثلهم: "كلّوا جاجكم ولاقوا حجّاجكم" (20)... عن زيارة بحر أيّوب في موسم أربعته أواخر كلّ نيسان والمبيت في بيوت أهالي قرية الجورة على الساحل.

في أواخر سنة 1947 حفر أهالي برير أكبر خندق أحاط بقريتهم، وذلك في سبيل الدفاع عن برير من هجمات الصهاينة، وقد تعاون جميع أهالي القرية على حفره، بحيث كان على كلّ عائلة حفر مسافة معيّنة من الخندق بحكم موقعها منه. ولمّا حاولت القوّات الصهيونيّة اقتحام القرية يوم 29 كانون الثاني/فبراير حال الخندق دونها، ثمّ كان الهجوم الثاني على القرية في يوم 14 شباط/فبراير حيث استطاع الصهاينة اجتياز الخندق، ولكنّ التمكّن من احتلال القرية؛ لأنّ أهلها دافعوا عنها بضراوة ممّا دفع القوّات الصهيونيّة إلى الانسحاب.

ظلّت برير محاصرة، وفي خطوة من أجل إحكام الحصار على القرية ثمّ احتلالها، أنشأ الصهاينة في 20 نيسان/أبريل 1948 ثكنة عسكريّة، والّتي ستتحوّل لاحقًا إلى مستعمرة "بيرور حايل" على قمّة تلّ يبعد أقلّ من ميل عن برير. وبعدها بثلاثة أسابيع في ليل 12-13 أيّار/مايو هاجم لواء هنيغف (النقب) الصهيونيّ التابع للبلماح برير، وأتمّ احتلالها بطرد أهلها منها. وقد قاومت برير القوّات الصهيونيّة حتّى آخر رمق، إلى الحدّ الّذي أطلق عليها الصهاينة اسم "قرية السفّاحين".

لا تزال بعض حجارة بيوت برير باقية في برّها، ومبعثرة بين شجر الكينا والجميز، في حين أقام الصهاينة على أنقاضها وأراضيها أكثر من مستعمرة، منها "برور حايل" في سنة 1948، ثمّ مستعمرة "تلاييم" سنة 1950، وفي سنة 1955 أنشئت على أراضيها أيضًا مستعمرة "سديه داوود" وكذلك مستعمرة "زوهر" في سنة 1956.

إحالات:

(1) برير قضاء غزّة في سطور، مقالة منشورة على موقع فلسطين في الذاكرة، دون اسم الكاتب، تاريخ 4-7-2022.

(2) الطباع، الشيخ عثمان مصطفى، إتحاف الأعزّة في تاريخ غزّة، تحقيق: عبد اللطيف زكي هاشم، مكتبة اليازجي، غزّة، 1999، ج2، ص 437.

(3) سكيك، إبراهيم خليل، غزّة عبر التاريخ، ج6، ص 79.

(4) بكر، عوض، برير، مقابلة شفويّة، على موقع فلسطين في الذاكرة: ضمن مشروع تدوين التاريخ الشفويّ للنكبة الفلسطينيّة، تاريخ 13-4-2007.

(5) بكر، عوض، المقابلة السابقة.

(6) برير قضاء غزّة في سطور، المقالة السابقة.

(7) سكيك، إبراهيم خليل، المرجع السابق، ج6، ص80.

(8) برير قضاء غزّة في سطور، المقالة السابقة.

(9) بكر، عوض، المقابلة السابقة.

(10) المقابلة السابقة.

(11) المقابلة السابقة.

(12) برير قضاء غزّة في سطور، المقالة السابقة.

(13) المرجع السابق.

(14) بكر، عوض، المقابلة السابقة.

(15) حسين، عبد اللّه، يا خيل برير، مقالة منشورة على موقع فلسطين في الذاكرة، تاريخ 14-7-2007.

(16) المرجع السابق.

(17) المرجع السابق.

(18) المرجع السابق.

(19) بكر، عوض، المقابلة السابقة.

(20) المقابلة السابقة.