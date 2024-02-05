حول تعيين أوّل مجلس محليّ في قرية طيرة الكرمل المهجّرة/ د. محمد عقل

في نظرة إلى تقارير جريدة الكرمل تبيّن أن كل عضو من أعضاء المجلس المذكور أعلاه كان يسمى مختارًا أي عضوًا تم اختياره من السكان، مما جعل بعض الباحثين يظن أن التسمية التقليدية للمختار تنطبق على العضو المنتخب...

تقع قرية طيرة الكرمل على بعد 7 كيلومترات إلى الجنوب من مدينة حيفا. عرفت بأسماء منها طيرة حيفا لقربها من مدينة حيفا، وطيرة اللوز لاشتهارها بزراعة اللوزيات، وطيرة الكرمل لوقوعها عند سفح جبل الكرمل الغربي.

بلغ عدد سكانها في عام 1922 نحو 2346 نسمة، وفي عام 1931 نحو 3191، وارتفع العدد سنة 1945 إلى 5270 نسمة.

في العهد العثماني كان في الطيرة مختاران، أما في عهد الانتداب البريطاني، فقد تم تحويل المخترة إلى مجلس محلي. في سنة 1926 أصدر المندوب السامي أمرًا بتأليف مجلس محلي منتخب من اجتماع عمومي يجري في القرية هذا نصّه:

قانون المجالس المحلية -فلسطين

أمر

1. قد صدر بناء على توصية حاكم المنطقة الشمالية بتأسيس مجلس محلي في قرية الطيرة.

2. يؤلف المجلس من 8 أعضاء يتم اختيارهم في اجتماع عمومي في القرية. قائمة بأسماء المرشحين يتم إعدادها مسبقًا من قبل حاكم المنطقة بالتشاور مع الوجهاء والقرويين. يجب أن يكون المرشحون من سكان القرية من ذوي النوايا حسنة، ومن أصحاب الأموال غير المنقولة بها أو قادرين على تقديم كفالة قدرها 100 جنيه، وذلك بموافقة حاكم المنطقة.

3. يمكن لحاكم المنطقة تعيين رئيس للمجلس من الأعضاء المنتخبين من حين لآخر، أو يُخوّل صلاحية التعيين للأعضاء.

4. يجوز للأعضاء شغل مناصبهم لمدة لا تتجاوز السنتين، ويكونون مؤهلين لإعادة انتخابهم. يجوز لحاكم المنطقة أن يقيل من المجلس أي عضو أدين بانتهاك ميثاق السلام، أو أي سلوك مشين آخر.

5. يحق للمجلس بموافقة حاكم اللواء إصدار قوانين مساعدة لحفظ النظام والنظافة. كل من خالف هذه الأنظمة يعاقب بنفس العقوبات كما لو خالف أنظمة البلدية.

6. يجب على المجلس أن ينظم ميزانية سنوية بإيراداته ومصروفاته ويعرضها على الحاكم لمصادقتها.

7. للمجلس صلاحية جباية جميع أو قسم من الرسوم والضرائب التالية:

أ) ضريبة منازل وفق الأسس التالية:

- منازل من الدرجة الأولى: 4 غروش في الشهر

- منازل من الدرجة الثانية: 3 غروش

- منازل من الدرجة الثالثة: غرشان

- متجر(دكان) من الدرجة الأولى: 5 غروش

- متجر(دكان) من الدرجة الثانية: 4 غروش

- متجر (دكان) من الدرجة الثالثة: 3 غروش

- كازية لبيع النفط: 5 غروش

- مخبز: غرشان

على المجلس إعداد قائمة بتقسيم الأبنية لتحصيل الضرائب وعرضها في مكان عمومي لمدة شهر واحد، هذه القائمة ترسل إلى حاكم المنطقة وهو الذي يقرها نهائيًا.

ب) تفرض ضريبة شهرية مقدارها ثلاثة غروش على كل رأس من: الجمال، الخيول، والبغال. وغرشان ونصف على كل حمار، وعلى كل حيوان يستعمل للركوب أو النقل أو التأجير.

ج) فرض ضريبة اثنين ونصف بالمئة على كل تجارة تباع، أو حيوانات تباع ضمن حدود القرية.

د) فرض ضريبة اثنين ونصف بالمئة على كل الحيوانات المباعة يدفعها المشتري ضمن حدود القرية.

ھ) ضريبة على الجزارين عند الذبح حسب التسعيرة التالية:

- غنم: غرشان عن كل رأس

-خروف: غرش ونصف عن كل رأس

-عجل: خمسة غروش عن كل رأس

-ثور أو بقرة: ثمانية غروش عن كل رأس

-جمل أو جاموس: عشرة غروش.

و) رسوم ترخيص بعض المهن والصناعات التي يتم فرضها بموجب أي قانون ساري المفعول من وقت لآخر.

8) يعين المجلس المحلي حراسًا للحقول الذين يحصلون من المزارعين على نسبة من المحاصيل عينًا أو نقدًا وفقًا للإجراء المقرر حسب العرف والاستخدام القديم في القرية.

9. يحق للمجلس أن يعمل كهيئة تحكيم في النزاعات المدنية الصغيرة التي تنشأ في القرية بشرط موافقة جميع الأطراف مسبقًا.

10. تشمل صلاحية المجلس جميع الأراضي الواقعة ضمن حدود القرية.

بلومر ف. م

المندوب السامي". ا.ھ

في نظرة إلى تقارير جريدة الكرمل تبين أن كل عضو من أعضاء المجلس المذكور أعلاه كان يسمى مختارًا أي عضوًا تم اختياره من السكان، مما جعل بعض الباحثين يظن أن التسمية التقليدية للمختار تنطبق على العضو المنتخب! وهذا غير صحيح، والدليل على ما نقول هو تقرير لجريدة الكرمل يتحدث فيه عن انتخاب "مخاتير الطيرة" هذا نصه: "استأنفت الحكومة انتخابات الطيرة، وقد استصحبت أربعين نفر بوليس: خيالة ومشاة، فنال السادة:

_محمد عسقول 333 صوتًا.

_حسن العبد عمورة 327 صوتًا

_نجاة الأمين 213 صوتًا

_حسن الشبلي 208 أصوات

-عيسى الناجي 130 صوتًا

ثم يردف مراسل جريدة الكرمل قائلاً: "نأمل من الحكومة أن تراعي ميول الأحزاب فتعيّن لكل حزب مختارين اثنين إذا كانت ترغب في تعيين أربعة مخاتير كما يرغب الأهالي في ذلك، وإلا فلكل حزب مختار وليس لكل حارة مختار لأن الطيرة منقسمة إلى أحزاب وهذا يمنع حدوث قلاقل في المستقبل كالذي حدث في سيرين". ا.ھ

بما أن المجلس المحلي يتألف من رئيس وثمانية أعضاء، كان على الحكومة تعيين أربعة أعضاء كما يرغب الأهالي وذلك بعد أن اختاروا بالانتخاب خمسة. وهو ينصح الحكومة بأن يكون التمثيل حسب الأحزاب وليس الحارات تفاديًا لحدوث قلاقل كما حدث في قرية سيرين.

في 28 أيار 1926 ذكرت جريدة الكرمل أن نجاة الأمين هو أحد مخاتير الطيرة، أي أنه كان عضوًا في مجلس الطيرة المحلي.

في 22 تموز 1928 ذكرت جريدة الكرمل مختار قرية الطيرة محمد عيسى عسقول ويبدو أنه كان رئيس المجلس المحلي.

اعتاد الناس على إطلاق اسم مختار على شخص أو شخصين، بينما في المجلس يوجد رئيس وأعضاء ما اقتضى التنبيه...