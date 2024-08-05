باحثون أميركيون: حماس أعادت بناء قدرات قتالية لنصف كتائبها

باحث أميركي شارك في التحليلات: "حقيقة أن الجيش الإسرائيلي لا يزال في غزة، وما زالوا يحاولون استئصال عناصر من كتائب حماس، تظهر لي أن نتنياهو مخطئ. إن قدرة حماس على إعادة تشكيل قواتها المقاتلة لم تتضاءل"

أعادت حركة حماس بناء قسم من القدرات القتالية إلى حوالي نصف كتائبها العسكرية في شمال ووسط قطاع غزة، على الرغم من أكثر من تسعة أشهر من الهجوم الإسرائيلي الوحشي، وفقا لبحث شمل تحليلات أجراها مشروع التهديدات الحرجة التابع لمعهد "أميركان إنتربرايز" ومعهد دراسة الحرب وشبكة CNN، نشرته الشبكة اليوم، الإثنين.

ويكرر رئيس الحكومة الإسرائيلية، بنيامين نتنياهو، منذ بداية حرب الإبادة في غزة، عبارة "النصر المطلق" وأن الجيش الإسرائيلي يقترب من هدفه المعلن المتمثل في القضاء على حماس وتدمير قدراتها العسكرية. وأشار التقرير إلى أن نتنياهو ادعى في خطابه أمام الكونغرس، قبل أسبوعين، أن "النصر في الأفق".

لكن التحليلات الجنائية للعمليات العسكرية التي نفذتها حماس منذ أن شنت الهجمات ضد إسرائيل في السابع من تشرين الأول/أكتوبر، والتي استندت إلى بيانات عسكرية إسرائيلية وتلك التي أصدرتها حماس، ولقطات من الأرض ومقابلات مع خبراء وشهود عيان، تلقي بظلال من الشك على ادعاءات نتنياهو.

حي الكرامة في غزة، بداية الحرب (Getty Images)

ورغم الاغتيالات الإسرائيلية لقادة في حماس، فإن البحث الذي يغطي أنشطة حماس حتى شهر تموز/يوليو، يظهر أن الجماعة يبدو أنها نجحت في استخدام الموارد المتناقصة على الأرض بشكل فعال. فقد عادت عدة وحدات إلى مناطق رئيسية طهرها الجيش الإسرائيلي بعد معارك ضارية وقصف مكثف، وأنقذت بقايا كتائبها في محاولة يائسة لتجديد صفوفها.

وقال مدير محفظة الشرق الأوسط في مشروع التهديدات الحرجة (CTP)، بريان كارتر، الذي قاد البحث المشترك مع معهد دراسة الحرب (ISW) حول أنماط حماس والنشاط العسكري الإسرائيلي: "يقول الإسرائيليون إنهم طهروا مكانًا ما، لكنهم لم يطهروا هذه المناطق بالكامل، ولم يهزموا هؤلاء المقاتلين على الإطلاق. إن (حماس) مستعدة للقتال وتريد ذلك".

ولم يستجب الجيش الإسرائيلي ومكتب نتنياهو لطلبات CNN للتعليق على النتائج.

وقالت CNN إنها آلاف الادعاءات التي أطلقتها كتائب القسام والجيش الإسرائيلي، وحددت مواقع عشرات من مقاطع الفيديو التي تظهر المعارك في غزة في الأشهر الأخيرة، للتحقق من النتائج التي توصلت إليها مراكز الأبحاث التي تتخذ من واشنطن مقراً لها وتحليلها.

كما ساعدت المقابلات التي أجريت مع مصادر عسكرية إسرائيلية ومصادر مدنية فلسطينية على الأرض في غزة في تأكيد الاتجاهات التي أظهرها بحثهم.

وقال خبراء عسكريون أميركيون إن استمرار إسرائيل في شن الحرب، والتي اتسمت بحملة قصف عنيفة، وغياب خطة لما بعد الحرب، ساعدا في تحفيز حماس على النهوض من جديد.

مظاهرة بالقدس، أول من أمس، تطالب بوقف القصف على غزة (Getty Images)

وظهرت أدلة على عودة هذا النشاط إلى الظهور في نقاط اشتعال رئيسية. ففي مخيم جباليا للاجئين، قالت إسرائيل إنها عادت، في أيار/مايو، إلى مواجهة "مقاومة شرسة" من جانب ثلاث كتائب تابعة لحماس، على الرغم من تدمير المنطقة في حملة قصف دامت ثلاثة أشهر تقريباً في الخريف. ووفقاً للتحليلات، نفذت إسرائيل أربع عمليات توغل في حي الزيتون بمدينة غزة.

ويقول العقيد المتقاعد في الجيش الأميركي، بيتر منصور، الذي ساعد في الإشراف على نشر ثلاثين ألف جندي أميركي إضافي في العراق في عام 2007 ــ وهي استراتيجية مكافحة التمرد المعروفة باسم "الزيادة": "لو تم تدمير كتائب حماس إلى حد كبير، لما استمرت القوات الإسرائيلية في القتال".

وأضاف أن "حقيقة أنهم ما زالوا في غزة، وما زالوا يحاولون استئصال عناصر من كتائب حماس، تظهر لي أن رئيس الوزراء نتنياهو مخطئ. إن قدرة حماس على إعادة تشكيل قواتها المقاتلة لم تتضاءل".

وقال ضابط كبير في الجيش الإسرائيلي، لم يذكر اسمه لأنه غير مخول بالحديث، إنه "سندخل إلى كل مكان ترفع فيه حماس رأسها. هل يمكن أن يستمر هذا الصراع إلى الأبد؟ كلا. مجتمعنا غير مهيأ لهذا. والمجتمع الدولي غير مهيأ لهذا أيضا".

وشبه الضابط الحرب على غزة بـ "عداء الماراثون الذي لا يعرف أين يقع الاستاد. يركض ولا يعرف ما إذا كان يسير في الاتجاه الصحيح".

وفي أجزاء من الأراضي القاحلة في شمال غزة، يشرف أعضاء من حماس بملابس مدنية على الأسواق المدمرة، ويعيدون استخدام المباني المحترقة وتحويلها إلى مواقع للمسلحين والموظفين المدنيين، ويخفون أسلحتهم تحت الأنقاض، حسبما ذكرت مصادر على الأرض في غزة لشبكة CNN.

وقال أحد الفلسطينيين الذين فروا مؤخرا من المنطقة، والذي طلب عدم الكشف عن هويته خوفا من الانتقام، إن "وجود حماس في شمال غزة أقوى مما تتخيل"، مضيفا "أنهم بين المدنيين. وهذا يساعدهم في إعادة بناء قواتهم".

ولفتت الشبكة إلى أنه في السابع من كانون الثاني/يناير، أعلن الجيش الإسرائيلي أنه نجح في تفكيك هيكل قيادة حماس في شمال غزة، لكن بعد أيام قليلة، وردت تقارير عن هجمات على دوريات إسرائيلية في الأجزاء الشرقية من مدينة غزة. وأظهرت مقاطع فيديو في الأسابيع التي تلت ذلك مقاتلين من حماس يخرجون من تحت الأنقاض، على الأرجح من شبكة الأنفاق المترامية الأطراف التي تتقاطع مع المنطقة.

قال كارتر من مركز دراسات السلام: "لقد بدأنا نلاحظ انتعاش حماس بعد أقل من أسبوع من انسحاب إسرائيل من شمال غزة في كانون الثاني/يناير. لقد رأينا هذا التأثير مستمراً في مختلف أنحاء القطاع... لقد كانت هذه هي العملية الحاسمة التي اتخذتها كتائب حماس. وتباهت حماس بتجنيد الآلاف من المقاتلين الجدد منذ بدء الحرب".

وقالت مديرة برنامج الاستخبارات والأمن القومي والتكنولوجيا في مركز الدراسات الاستراتيجية والدولية في واشنطن، إيميلي هاردينج، إن "إسرائيل قتلت بالتأكيد الكثير من مقاتلي حماس، ولكنهم ما زالوا هناك، وسوف يقومون بتجنيد المزيد من العناصر على أساس أنواع الأشياء التي فعلتها إسرائيل"، وأنه على الرغم من تدهورها، تواصل كتائب القسام جرّ القوات الإسرائيلية إلى دورات متكررة من القتال.

وقال روبرت بيب، أستاذ العلوم السياسية في جامعة شيكاغو ومؤلف أربعة كتب عن مكافحة التمرد: "إنها لعبة ضرب الخلد. تطلب إسرائيل من السكان أن يتجهوا إلى الوسط، إلى الجنوب، ثم يقوم عدد كبير منهم في النهاية بذلك... إنهم يستمرون في تحريك هؤلاء الناس... وخمنوا من يتحرك مع السكان؟ كل مقاتلي حماس تقريباً".

وأضاف أن "حماس، بأفرادها ومقاتليها وقادتها وأنصارها، مندمجون بعمق داخل السكان. لقد بنوا روابط مع السكان تعود إلى عقود من الزمن".

ويشير التحليل الذي أجراه معهد دراسات الحرب ومركز دراسات السلام إلى أن إعادة البناء تمت بطريقتين مختلفتين. فقد أعادت بعض وحدات كتائب القسام تجميع صفوفها، ودمجت خلايا متدهورة بشدة لإنشاء كتائب قتالية فعالة؛ كما جددت وحدات أخرى نشاطها، فجندت مقاتلين جددا وصنّعت أسلحة جديدة من المواد المتفجرة التي خلفتها القوات الإسرائيلية.

وبعد ثلاثة أشهر من القصف العنيف، أعلنت إسرائيل أن الكتائب الثلاث العاملة هناك "تفككت". وبعد أقل من ستة أشهر، قالت إن الوحدات أعادت تشكيل نفسها. وقامت القوات الإسرائيلية بتوغل آخر في المخيم، وقال الجيش إنه واجه بعض "أشرس المعارك" منذ بداية الحرب بأكملها.