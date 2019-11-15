  2. فلسطينيات
  3. شعب تحت الحصار

غزة: العدوان الإسرائيلي يؤجل مسيرات العودة

تاريخ النشر: 15/11/2019 - 13:25

غزة: العدوان الإسرائيلي يؤجل مسيرات العودة
غزة أول أمس (أ.ب.)
عرب ٤٨ ووكالات

قررت الهيئة الوطنية العليا لمسيرات العودة الكبرى وكسر الحصار في غزة، تأجيل فعاليات اليوم، الجمعة، في ظل استمرار العدوان الإسرائيلي على قطاع غزة.

ورغم توصل المقاومة لتهدئة مع الاحتلال بوساطة مصرية، استمرت طائرات الاحتلال الإسرائيلي شن غاراتها على القطاع، واستهدفت، فجر اليوم، مواقع للمقاومة في رفح وخانيونس جنوب قطاع غزة.

وكان المتحدث باسم جيش الاحتلال زعم، مساء أمس، رصده إطلاق صاروخين من القطاع صوب إسرائيل، لافتا إلى أن "القبة الحديدية" اعترضتهما.

وقال القيادي في الجبهة الديمقراطية لتحرير فلسطين، طلال أبو ظريفة، إنه "مع استمرار حالة التصعيد والعدوان الإسرائيلي على قطاع غزة والتي ما زالت آثارها متواصلة، قررت الهيئة إرجاء فعاليات جمعة اليوم إلى الأسبوع المقبل".

وشدد أبو ظريفة على أن "العدوان الإسرائيلي على القطاع المحاصر، يندرج في إطار التغول في دماء أبناء شعبنا الفلسطيني"، وأضاف أبو ظريفة، أن "حال التآكل في التهدئة سببها؛ هو استمرار استهداف جيش الاحتلال للمشاركين في مسيرات العودة السلمية الشعبية، ومحاولة الاحتلال التلكؤ في تنفيذ إجراءات تخفيف الحصار عن قطاع غزة".

وذكر أن "موجبات التهدئة عندما طرحت، كانت تتعلق باستهداف المتظاهرين قرب السلك الزائل شرقي القطاع، وكسر الحصار ووقف الاحتلال سياسة الاغتيالات".

يذكر أن الهيئة الوطنية، أطلقت على الجمعة الجديدة في ختام فعاليات الجمعة الماضية من مسيرات العودة وكسر الحصار، شعار "جمعة تجديد التفويض لوكالة الغوث".


#غزة
#مسيران العودة
#إسرئيل
#جيش الاحتلال
#العدوان الإسرائيلي

حوارات

حوار | أبو بدر: الاكتظاظ يحوّل بلداتنا إلى أوكار للعنف والجريمة
حوار | أبو بدر: الاكتظاظ يحوّل بلداتنا إلى أوكار للعنف والجريمة

2019-11-09

د. بريك: غانتس يستخدم "المشتركة" للضغط على الليكود
د. بريك: غانتس يستخدم "المشتركة" للضغط على الليكود

2019-11-02

د. كركبي - صبّاح: العنف والجريمة وليدا تراكم عقود من التهميش والإقصاء
د. كركبي - صبّاح: العنف والجريمة وليدا تراكم عقود من التهميش والإقصاء

2019-10-26

من عرب 48

تعليقات Facebook

مواد متعلقة

تقرير: 500 وحدة سكنية تضررت جراء العدوان على غزة
تقرير: 500 وحدة سكنية تضررت جراء العدوان على غزة

2019-11-14

اشتية: توصلنا لتوافق وطني لعقد الانتخابات التشريعية
اشتية: توصلنا لتوافق وطني لعقد الانتخابات التشريعية

2019-11-14

"سرايا القدس" تكشف عن صاروخ من طراز "براق 120"
"سرايا القدس" تكشف عن صاروخ من طراز "براق 120"

2019-11-14

الأكثر قراءة

العدوان على غزة: 34 شهيدا بينهم أطفال ونساء

العدوان على غزة: 34 شهيدا بينهم أطفال ونساء

2019-11-14
وقف إطلاق النار بين إسرائيل و

وقف إطلاق النار بين إسرائيل و"الجهاد"

2019-11-14
إسرائيل سارعت لهدنة: استمرار القتال يستدعي حماس ويوسع التصعيد

إسرائيل سارعت لهدنة: استمرار القتال يستدعي حماس ويوسع التصعيد

2019-11-14
الاحتلال يؤكد وقف إطلاق النار؛ بينيت: حرية عمل كاملة بالقطاع

الاحتلال يؤكد وقف إطلاق النار؛ بينيت: حرية عمل كاملة بالقطاع

2019-11-14
الطيبة: اعتقال 9 مشتبهين بالتورط في جريمة قتل

الطيبة: اعتقال 9 مشتبهين بالتورط في جريمة قتل

2019-11-14