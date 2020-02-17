  2. فلسطينيات
  3. شعب تحت الحصار

غزّة: نسبة البطالة في شريحة الشباب ترتفع إلى 70%

تاريخ النشر: 17/02/2020 - 23:03

غزّة: نسبة البطالة في شريحة الشباب ترتفع إلى 70%
(أ ب)
عرب ٤٨ / الأناضول

أصدرت لجنة شعبية في قطاع غزّة بيانًا، تشير به إلى ارتفاع معدلات البطالة بين شريحة الشباب إلى 70%، بسبب الحصار الإسرائيلي على القطاع.

وقال رئيس اللجنة الشعبية لرفع الحصار عن غزة وهي منظمة غير حكومية، جمال الخضري، في بيان، إن "استمرار الحصار للعام الثالث عشر، وما تخللها من 3 حروب وتضييق وتراجع العمل، انعكاساته كبيرة على ارتفاع معدلات البطالة".

ولفت إلى أن "إغلاق المصانع والورش والمحال التجارية أصبح بشكل شبه يومي ما انعكس على واقع الشباب والعمال، حيث 300 ألف عامل مُعطل عن العمل، وعشرات آلاف الخريجين دون بارقة أمل".

ولفت إلى أن "استمرار الحصار والوضع الاقتصادي منهار ومتراجع، ولا حلول عملية، يجعل الأفق أمام الشباب بشكل عام شبه مسدود، وهذا ما لا نريد الوصول إليه".

وأوضح الخضري أن "المطلوب في المرحلة الحالية العمل على معالجات معقولة تخفف من الأزمة عبر دعم مشاريع التشغيل عن بعد".

ودعا رئيس اللجنة إلى العمل على مشاريع التشغيل المحلية باعتبارها مهمة للعمال وكل الفئات، إضافة لتشجيع الشباب على عمل مشروعات منتجة داخلية تساعد على الإعانة وتخصيص جزء كبير من دعم المانحين لمحاربة البطالة.

ملف خاص | الإجرام المنظم: دولة داخل الدولة

#غزة
#بطالة
#شباب
#حصار
#احتلال
#إسرائيل

حوارات

د. جبارين: توجه المحكمة العليا مؤشر خطير على مستقبل تمثيلنا السياسي
د. جبارين: توجه المحكمة العليا مؤشر خطير على مستقبل تمثيلنا السياسي

2020-02-15

د. عادل مناع: بين بلفور وترامب خط تاريخي مجدول بمصالح استعمارية ومسيانية
د. عادل مناع: بين بلفور وترامب خط تاريخي مجدول بمصالح استعمارية ومسيانية

2020-02-08

د. مهند مصطفى: مطلوب فك الارتباط بأوسلو والعودة لمواقع حركة التحرر الوطني
د. مهند مصطفى: مطلوب فك الارتباط بأوسلو والعودة لمواقع حركة التحرر الوطني

2020-02-01

من عرب 48

تعليقات Facebook

مواد متعلقة

بيتونيا: عائلة قرط تؤكد نبأ استشهاد ابنها وتشكك برواية الاحتلال
بيتونيا: عائلة قرط تؤكد نبأ استشهاد ابنها وتشكك برواية الاحتلال

2020-02-17

بير زيت: مظاهرة طلابية ضد التطبيع
بير زيت: مظاهرة طلابية ضد التطبيع

2020-02-17

غزّة: مبادرة توعويّة لأهمية المنتجات الزراعية الآمنة
غزّة: مبادرة توعويّة لأهمية المنتجات الزراعية الآمنة

2020-02-17

الأكثر قراءة

مبادرة لاعتراف أوروبيّ مشترك بدولة فلسطين كردٍّ على

مبادرة لاعتراف أوروبيّ مشترك بدولة فلسطين كردٍّ على "صفقة القرن"

2020-02-16
حالة الطقس: أجواء باردة وأمطار متفرقة

حالة الطقس: أجواء باردة وأمطار متفرقة

2020-02-16
غزة: غارات جوية وتقليص مساحة الصيد وحظر إدخال الإسمنت

غزة: غارات جوية وتقليص مساحة الصيد وحظر إدخال الإسمنت

2020-02-16
إزالة لافتات تُظهر عباس وهنية مستسلمين: تذكر بالنازيين و

إزالة لافتات تُظهر عباس وهنية مستسلمين: تذكر بالنازيين و"داعش"

2020-02-16
نتنياهو:

نتنياهو: "أراضي الوطن في يهودا والسامرة جزء من إسرائيل"

2020-02-16