غزّة: نسبة البطالة في شريحة الشباب ترتفع إلى 70%

أصدرت لجنة شعبية في قطاع غزّة بيانًا، تشير به إلى ارتفاع معدلات البطالة بين شريحة الشباب إلى 70%، بسبب الحصار الإسرائيلي على القطاع.

وقال رئيس اللجنة الشعبية لرفع الحصار عن غزة وهي منظمة غير حكومية، جمال الخضري، في بيان، إن "استمرار الحصار للعام الثالث عشر، وما تخللها من 3 حروب وتضييق وتراجع العمل، انعكاساته كبيرة على ارتفاع معدلات البطالة".

ولفت إلى أن "إغلاق المصانع والورش والمحال التجارية أصبح بشكل شبه يومي ما انعكس على واقع الشباب والعمال، حيث 300 ألف عامل مُعطل عن العمل، وعشرات آلاف الخريجين دون بارقة أمل".

ولفت إلى أن "استمرار الحصار والوضع الاقتصادي منهار ومتراجع، ولا حلول عملية، يجعل الأفق أمام الشباب بشكل عام شبه مسدود، وهذا ما لا نريد الوصول إليه".

وأوضح الخضري أن "المطلوب في المرحلة الحالية العمل على معالجات معقولة تخفف من الأزمة عبر دعم مشاريع التشغيل عن بعد".

ودعا رئيس اللجنة إلى العمل على مشاريع التشغيل المحلية باعتبارها مهمة للعمال وكل الفئات، إضافة لتشجيع الشباب على عمل مشروعات منتجة داخلية تساعد على الإعانة وتخصيص جزء كبير من دعم المانحين لمحاربة البطالة.