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خطبة الجمعة إلكترونيّة لمواجهة تفشي كورونا في غزّة

تاريخ النشر: 10/04/2020 - 15:45

خطبة الجمعة إلكترونيّة لمواجهة تفشي كورونا في غزّة
(أ. ب.)
عرب ٤٨

بثت وزارة الأوقاف والشؤون الدينية التابعة لحكومة غزة، ظهر اليوم الجمعة، موعظة قصيرة عبر عبر منصات التواصل الاجتماعي الخاصة بها.

وقالت الوزارة في بيان مقتضب تلقت الأناضول نسخة منه، إن الموعظة المسجلة، تم بثها وقت خطبة الجمعة المعتاد، وحملت عنوان "هدي النبي صلى الله عليه وسلم إذا وقع البلاء".

وأشارت أن الموعظة تم بثها عبر منصات التواصل الاجتماعي الخاصة بالوزارة، وأيضاً صفحات وسائل التواصل الاجتماعي المختلفة، والفضائيات والإذاعات المحلية.

وتناولت الموعظة، التي ألقاها الداعية وائل الزرد، رسائل موجهة للمواطنين الذين يعيشون حالة طوارئ جراء أخطار فيروس "كورونا".

ودعا الزرد أهالي قطاع غزة، لـ"الالتزام بجميع القرارات التي تصدر عن الجهات الرسمية والخاصة بمكافحة كورونا، للحفاظ على السلامة الشخصية والصحة العامة".

ونهاية آذار/مارس الماضي، أعلنت حكومة غزة، إغلاق جميع المساجد ومنع إقامة كافة الأصوات بداخلها لمدة أسبوعين، تم تجديدهما لمرة واحدة، خوفاً من أخطار الإصابة بكورونا.

وحتى صباح الجمعة، سجلت فلسطين 266 إصابة بكورونا، بينها 13 في قطاع غزة، والبقية بالضفة الغربية، حسب بيانات رسمية.


#فيروس كورونا
#غزة
#خطبة الجمعة

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