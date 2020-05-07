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فتح معبر رفح الأسبوع المقبل لعودة عالقين

تاريخ النشر: 07/05/2020 - 18:25

فتح معبر رفح الأسبوع المقبل لعودة عالقين
جانب من معبر رفح في وقت سابق (أ ب)
عرب ٤٨

أعلن الناطق باسم وزارة الداخلية في قطاع غزة، إياد البزم، خلال مؤتمر صحافي بمدينة غزة، اليوم الخميس، فتح معبر رفح البري بشكل استثنائي، الأسبوع المقبل، لعودة عالقين فلسطينيين في مصر.

وذكر البزم أن السلطات المصرية أبلغت وزارته باعتزامها فتح معبر رفح استثنائيا الأسبوع القادم، لإدخال الفلسطينيين العالقين، دون أن يذكر يوما مُحددا لفتحه.

وأشار البزم، إلى أن كافة المسافرين العائدين للقطاع سيخضعون لحجر صحي إلزامي لمدة 21 يوما قابلة للزيادة، في إطار إجراءات منع تفشي فيروس كورونا.

وفي 13 نيسان/ أبريل الماضي، فتحت السلطات المصرية معبر رفح لمدة أربعة أيام، لعودة الفلسطينيين العالقين بأراضيها للقطاع، بعد أن أغلقته منتصف آذار/ مارس، ضمن تدابير منع تفشي كورونا.

وحسب وزارة الصحة الفلسطينية، فإن إصابات كورونا بلغت 374، بينها 20 في قطاع غزة والبقية في الضفة الغربية المحتلة.


#الناطق باسم وزارة الداخلية في قطاع غزة
#إياد البزم
#قطاع غزة المحاصر
#مصر
#معبر رفح

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