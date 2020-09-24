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تكفي فقط 4 أيام: "الصحة العالميّة" تزود غزة باختبارات كورونا

تاريخ النشر: 24/09/2020 - 21:48

تكفي فقط 4 أيام: "الصحة العالميّة" تزود غزة باختبارات كورونا
غزة (أ. ب. أ.)
عرب ٤٨ ووكالات
تحرير: عدي محاميد

أعلنت وزارة الصحة الفلسطينية في قطاع غزة اليوم، الخميس، أن منظمة الصحة العالمية زودت القطاع بمسحات لإجراء فحوصات فيروس كورونا.

وقالت الوزارة في بيان: "وزارة الصحة بغزة تستلم نحو 8000 فحص لفيروس كوفيد-19 من خلال منظمة الصحة العالمية منها 4000 فحص للجهاز الذي توقف صباح اليوم، وسيتم إعادة تشغيله وهذه الكمية تكفي لأربعة أيام فقط".

وفي وقت سابق الخميس، أعلنت وزارة الصحة في غزة (تديرها حماس)، عن فقدان المختبر المركزي التابع لها، نصف قدرته على إجراء فحوصات فيروس كورونا.

وقالت الوزارة، في بيان تلقت الأناضول نسخة عنه: "المختبر الآن يعمل بالجهاز الأساسي، عقب توقف جهاز الفحص المخبري المستلم من دولة قطر؛ بسبب نفاد المواد التشغيلية الخاصة به". وبيّنت أن المختبر "وصل إلى مرحلة خطيرة من نقص المواد المخبرية"؛ حيث فَقَد نحو 50 بالمئة من قدرته على إجراء الفحوصات.

وفي 1 أيلول/ سبتمبر الجاري، أعلنت "اللجنة القطرية لإعادة إعمار غزة" عن دعم قطاع الصحة بغزة بـ"جهاز مُتطور" لفحص عينات كورونا، يتم إدخاله للمرة الأولى إلى القطاع، بالتنسيق مع "صندوق قطر للتنمية" (حكومي)، وبتكلفة بلغت 150 ألف دولار.

والثلاثاء، حذّرت الوزارة من توقّف فحص كورونا في المختبر المركزي المُخصص، جرّاء نقص المواد المخبرية اللازمة. ويعاني قطاع غزة، وفق الوزارة، من "نقص حاد تصل نسبته إلى65 بالمئة من لوازم المختبرات وبنوك الدم، ما سيؤثر على الفحوصات الأخرى التي يحتاجها مرضى كوورنا".

وحسب وزارة الصحة الفلسطينية، فإن إجمالي عدد الإصابات بغزة، منذ مارس/آذار الماضي، وصل إلى 2.518، بينها 17 حالة وفاة.

الفعل الثقافيّ الفلسطينيّ في ظلّ كورونا | ملفّ

#فيروس كورونا
#غزة
#الصحة العالمية

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