فتح معبر رفح استثنائيا لمدة ثلاثة أيام

أعلنت وزارة الداخلية التابعة لحركة حماس في قطاع غزة، إعادة فتح معبر رفح الحدودي مع مصر استثنائيا لمدة ثلاثة أيام لمرور العالقين في كلا الاتجاهين.

وكان المعبر الوحيد الذي يربط قطاع غزة بالخارج، قد فتح آخر مرة في 11 آب/ أغسطس الماضي، بعد إغلاق استمر نحو خمسة أشهر بسبب فيروس كورونا المستجد.

وقالت وزارة الداخلية إنه "تم فتح بوابة معبر رفح المصرية جنوب قطاع غزة وغادر عدد من حافلات المسافرين في حين وصل عدد من حافلات العائدين".

وأوضحت الوزارة أن جميع العائدين سيخضعون للحجر الصحي لمدة أسبوع وفق قواعد الوقاية والسلامة المتبعة في القطاع.

وأحصى قطاع غزة 2791 إصابة بفيروس كورونا و21 وفاة، في حين بلغ عدد الإصابات في الضفة الغربية المحتلة نحو 36 ألفا بينها 270 وفاة.

وشهدت أعداد الإصابات في قطاع غزة زيادة ملحوظة أواخر آب/ أغسطس الماضي، بعد اكتشاف إصابات محلية هي الأولى بالفيروس المستجد.

ويعيش في قطاع غزة المحاصر نحو مليوني نسمة، في ظروف معيشية صعبة تتجلى في الفقر وانقطاع التيار الكهربائي، وتلوث المياه، وارتفاع نسبة البطالة.