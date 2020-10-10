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غزة تفتتح مدارسها الثانوية بشكل جزئي

تاريخ النشر: 10/10/2020 - 11:53

غزة تفتتح مدارسها الثانوية بشكل جزئي
غزة (الأناضول)
عرب ٤٨ والأناضول
تحرير: عدي محاميد

افتتحت المدراس الحكومية في قطاع غزة، السبت، أبوابها أمام تلاميذ الصف الثاني عشر "الثانوية العامة"، وسط إجراءات الوقاية من فيروس كورونا.

وأغلقت السلطات الحكومية بغزة (تحت إدارة حركة حماس)، المدارس، نهاية أغسطس/آب الماضي، إثر اكتشاف حالات إصابة بالفيروس، داخل القطاع.

غزة (الأناضول)

وقال مدير عام الشؤون الإدارية بوزارة التربية والتعليم بغزة، رائد صالحية، للأناضول، إن نحو 124 مدرسة افتتحت أبوابها السبت، لتستقبل قرابة 36 ألف تلميذ.

وأعلن صالحية استثناء المناطق المصنفة حمراء، التي ترتفع فيها نسبة الإصابة بكورونا، من قرار فتح المدارس.

وأوضح أن الوزارة وضعت خطة تشمل إجراءات العودة الآمنة للمدارس بالقطاع

وأوضح أن هذه العودة تشترط الالتزام بإجراءات الوقاية مثل التباعد الاجتماعي، وارتداء الكمامة، واستخدام أدوات التعقيم

وفي السياق، تُواصل طواقم تابعة للوزارة، تعقيم المدراس الثانوية، البالغ عددها 137 مدرسة، في محافظات القطاع المختلفة.

كما أجرت الوزارة، فجر الأحد، مناورة تُحاكي عملية العودة الآمنة للمدارس، في مدينة خانيونس جنوبي القطاع.

وهدفت هذه المناورة، بحسب الوزارة، إلى " قياس مدى ملائمة الإجراءات والخطة التي وضعتها للعودة إلى المدارس".

ووفق آخر حصيلة رسمية، بلغت إصابات كورونا في غزة 3839، بينها 24 وفاة.


#غزة
#مدارس
#فيروس كورونا

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