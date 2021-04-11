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الاحتلال يفرض إغلاقا شاملا على الضفة وغزة بذريعة "استقلال إسرائيل"

تاريخ النشر: 11/04/2021 - 11:30

الاحتلال يفرض إغلاقا شاملا على الضفة وغزة بذريعة "استقلال إسرائيل"
جنود الاحتلال يطلقون القنابل المسيلة للدموع (أ ب)
عرب ٤٨
تحرير: طارق طه

أعلن جيش الاحتلال الإسرائيلي، فرض إغلاق تام على الأراضي الفلسطينية المحتلة لمدة 3 أيام، اعتبارا من الثلاثاء.

وجاء ذلك في بيان صدر عن الجيش، اليوم الأحد، وقال فيه إنه "بناء على تقييم الوضع الأمني وتعليمات المستوى السياسي سيتم فرض إغلاق شامل على منطقة يهودا والسامرة (الضفة الغربية المحتلة) وإغلاق المعابر مع قطاع غزة".

وأوضح جيش الاحتلال أن ذلك يأتي "بمناسبة إحياء إسرائيل ‘يوم الذكرى‘ و‘يوم الاستقلال‘"، أيّ ذكرى النكبة الفلسطينية.

وسيبدأ الإغلاق اعتبارا، من بعد غد، الثلاثاء، منذ الساعة 19:00 مساءً، وحتى منتصف ليل الخميس 15 نيسان/ أبريل.

وقال الجيش إنه "سيسمح خلال الإغلاق بعبور حالات إنسانية وطبية واستثنائية فقط بعد موافقة منسق أعمال الحكومة الإسرائيلية في المناطق الفلسطينية".

"العاصمة"... القدس والفعل الثقافيّ | ملف خاص

#جيش الاحتلال الإسرائيلي
#إغلاق شامل
#فرض إغلاق

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