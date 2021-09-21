غزة: الشرطة تعتدي على طلبة بجامعة الأزهر "بعد رفضهم نزع الكوفية"

استنكرت جامعة الأزهر في غزة، اليوم الثلاثاء، قيام عناصر الأمن الذين يتبعون لحكومة "حماس"، بالاعتداء على طلبتها وموظفيها من أمن الجامعة.

واعتبرت الجامعة في بيان لها، أن "هذا الاعتداء سلوك مرفوض داخل الحرم الجامعي، الذي يحمل قدسية العلم".

وطالبت جهات الاختصاص والمسؤولين، بضرورة التدخل لحماية الجامعة وطلبتها وعامليها، ومنع أي تدخل في الحرم الجامعي لغير جهات الاختصاص.

وتبادلت الشرطة في قطاع غزة، وجامعة الأزهر، الاتهامات حول ما جرى في جرم الجامعة، صباح اليوم الثلاثاء.

وقال نائب رئيس جامعة الأزهر للشؤون الإدارية والمالية، مازن حمادة، إن "اعتداء شرطة الجامعات (حكومية) على بعض الطلبة وموظفي أمن الجامعة جاء بعد استدعاء بعض الطلبة الذين يرتدون الكوفية، وطلب نزعها".

الاعتداء على الطلبة

وأضاف حمادة في حديث لموقع "ألترا فلسطين" أنه "بعد رفض الطلاب هذا الطلب تم الاعتداء عليهم بالضرب، وعندما حاول أمن الجامعة الخاصّ حمايتهم، تم الاعتداء عليهم كذلك، وهو ما أدى إلى اتّساع رقعة المشكلة وخروج الطلاب من القاعات الدراسية".

وأوضح أنه "جرى تعليق الدوام الجامعي لمدة ساعة واحدة فقط، ثم عاد الدوام إلى طبيعته".

وأشار إلى أنه "جرى التواصل مع مدير عام الشرطة اللواء، محمود صلاح، وتسجيل اعتراض على حادثة الاعتداء، وتم الطلب منه تغيير الطاقم، ونحن في بانتظار الرد".

ومن جهتها، أصدرت الشرطة بيانًا، بعد ظهر اليوم، قالت فيه إنها تتابع مع رئاسة الجامعة ما حدث صباح اليوم من "إشكالية بين أحد الأطر الطلابية وبعض موظفي أمن الجامعة مع مكتب شرطة الجامعة".

وعبّرت قيادة الشرطة عن استغرابها من البيان الذي أصدرته إدارة جامعة الأزهر، وقالت إنه "حمل اتهامات غير صحيحة بحق ضباط الشرطة وتضمّن قلبًا للحقائق".

بيان من الشبيبة الطلابية (فتح) في جامعة الأزهر بغزة

افتتحت الشبيبة بيانها قائلة إن "أمن حماس يعتدي على طلبة جامعة الأزهر بغزة بسبب ارتدائهم الكوفية الفلسطينية".

وعبّرت حركة الشبيبة الطلابية "بغضب بالغ عن إعتداء أمن حماس الآثم على طلبة وموظفي جامعة الأزهر بغزة وكوادر وقيادة الشبيبة صباح اليوم الثلاثاء".

أوضحت الشبيبة في بيانها: "إننا في الوقت الذي ندين فيه هذه الجريمة والتي تزامنت مع التفاف شعبنا الفلسطيني حول قضية الأسرى وأبطال عملية نفق الحرية، فإننا نحمل المسؤولية الكاملة لحركة حماس عنها وبالنتيجة من خلال ما فرضته من أجواء قمعية استهدفت الكوفية الفلسطينية والجامعة مع بدء العام الدراسي الجديد والتهديد الخطير والاعتداء الذي تسبب بإصابات عديدة في الحرم الجامعي، والتي نُقلت إلى المشافي لتلقي العلاج".

أكدت الحركة في بيانها على ما يلي:

1- "لا يحق لأمن ‘حماس‘ دخول الحرم الجامعي لقدسية الجامعة حسب القوانين".

2- "من المستهجن أن يُطلب من طالب جامعي خلع الكوفية والاعتداء عليه لهذا السبب وملاحقة الطلبة وكل من توشح بالكوفية الفلسطينية التي هي رمز لكل فلسطيني وليس لفصيل بحد ذاته".

3- "إرهاب الطلبة في بداية العام الدراسي وتعكير فرحتهم وفرحة الأهالي خاصة مع استنئاف التعليم الوجاهي بعد انقطاع طويل بسبب جائحة كورونا، نعتبره أمر مقصود ومدبر من اعتداء على جامعة الأزهر - غزة".

4- "نحيي طلبة وأمن وموظفي جامعة الأزهر بغزة وإدارتها على وقفتهم الجادة ضد هذا التصرف الغريب وغير الوطني".

5- "تدعو الحركة كافة أبناء الشعب الفلسطيني إلى رفض هذا الاعتداء كما وتدعو مؤسسات المجتمع الفلسطيني كافة والحقوقية خاصة إلى ممارسة واجبها تجاه ما جرى بالجامعة".

6- "ندعو حركة ‘حماس‘ إلى الاعتذار الفوري ومراجعة حساباتها ومعالجة سلوكها".