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غزة: التطعيم هو شرطٌ للسفر عبر معبر رفح

تاريخ النشر: 04/12/2021 - 19:36

غزة: التطعيم هو شرطٌ للسفر عبر معبر رفح
معبر رفح (أ ب)
عرب ٤٨ / الأناضول
تحرير: طارق طه

فرضت وزارة الداخلية في قطاع غزة، السبت، تلقي لقاح فيروس كورونا على الراغبين في السفر عبر معبر رفح البري مع مصر.

وأعلنت هيئة المعابر والحدود بالوزارة، أن التسجيل للسفر عبر معبر رفح البري سيكون مرهونا بتلقي التطعيم اعتبارا من 7 كانون الأول/ ديسمبر الجاري.

وأوضحت الهيئة أن ذلك يأتي في إطار جهود مكافحة كورونا، وحرصا على توسيع رقعة مُتلقي اللقاح لتحقيق المناعة والوقاية من الفيروس.

وأضافت: "لن يتمكن أي مواطن من التسجيل للسفر إلا بعد حصوله على التطعيم".

ويحتاج السفر من قطاع غزة إلى التسجيل المسبق ضمن كشوفات لدى وزارة الداخلية؛ نظرا لاكتظاظ أعداد المسجلين وسماح السلطات المصرية لعدد محدود من المسافرين يوميا.

وبلغ إجمالي متلقي اللقاح في القطاع 511 ألفا و405 أشخاص، من إجمالي مليون و606 آلاف جرعة وصلت القطاع، وفق أحدث بيانات وزارة الصحة في غزة.

وبهذا الصدد، قال إياد البزم المتحدث باسم وزارة الداخلية بغزة، إن القرار يأتي ضمن خطوات حكومية لدفع المواطنين نحو تلقي اللقاح من أجل حمايتهم، وليس مقتصرا على فئة المسافرين فقط.

وأضاف البزم، في تصريح لمراسل الأناضول، أن الجهات الحكومية اتخذت قرارا بربط تقديم جميع الخدمات الحكومية للسكان في غزة بتلقي اللقاح؛ في إطار سياسة عامة لمواجهة الفيروس.

وأوضح أنه تم إلزام جميع الموظفين الحكوميين في غزة بتلقي اللقاح.

وتابع: "نتابع كافة التطورات الناتجة عن الفيروس، ونتخذ ما يلزم من إجراءات لمواجهة تطورات الحالة الوبائية".

وتشهد غزة استقرارا نسبيا للحالة الوبائية لكورونا، إلا أن السلطات المحلية أعلنت تحسبها لدخول الموجة الرابعة، في ظل إمكانات صحية متواضعة بفعل الحصار.

ووفق أحدث الإحصائيات، بلغ إجمالي الإصابات بالفيروس منذ ظهوره في القطاع 187 ألفا و622، منها 1390 حالة نشطة، و184 ألفا و579 حالة تعاف.

كما سجل القطاع 1653 وفاة بالفيروس، بينما تحتاج 61 إصابة إلى الرعاية في المستشفيات، منها 35 وُصفت حالتها بأنها "حرجة".

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#غزة
#معبر رفح
#إلزامية التطعيم
#السفر

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