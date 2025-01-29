عدوان إسرائيلي متواصل: شهيد في جنين ومواجهات واعتقالات بأنحاء الضفة

واصل الاحتلال فرض إجراءات عسكرية على الضفة، حيث شنت قوات الاحتلال صباح وفجر الأربعاء، حملة اقتحامات في مناطق متفرقة بالضفة، تخللتها مواجهات واعتقالات، بعد مداهمة عدة منازل، والعبث بمحتوياتها، إلى جانب عمليات تحقيق ميداني.

استشهد الشاب أسامة عمر أبو الهيجاء (25 عاما) بعد انتشال جثمانه من على سطح بناية قرب دوار السينما وسط مدينة جنين عقب قصف نفذته مسيّرة إسرائيلية الليلة الماضية؛ وقد منعت قوات الاحتلال طواقم الإسعاف من الوصول إلى المكان حتى صباح اليوم.

تغطية متواصلة على قناة موقع "عرب 48" في "تليغرام"

وواصلت قوات الاحتلال الإسرائيلي، الأربعاء، عمليات تدمير البنية التحتية والمنشآت والمنازل الفلسطينية في مدينة ومخيم جنين، ومدينة ومخيم طولكرم، شمالي الضفة الغربية المحتلة.

وعززت قوات الاحتلال تواجدها في محافظة جنين وعدوانها العسكري باستقدام آليات وجرافات عسكرية من حاجز "الجلمة" إلى داخل مدينة ومخيم جنين، تزامنًا مع تواصل هدم وحرق المنازل في حارات المخيم.

ولليوم الثالث على التوالي يتواصل العدوان على مدينة طولكرم ومخيميها، حيث فجرت قوات الاحتلال منزلا في حارة البلاونة وسط مخيم طولكرم.

وجرفت جرافات الاحتلال البنية التحتية في حارات المخيم، خاصة في البلاونة والوكالة والعيادة، ومدخليه الشمالي والغربي، وأغلقت المدخلين بالسواتر الترابية.

واقتحمت آليات وجرافات الاحتلال ضاحية شويكة شمال طولكرم، وتمركزت أمام منزل الشهيد تامر فقها، والذي تم تسليم عائلته إخطارا لهدم منزلها قبل نحو شهرين، حيث تم هدمه.

وخلّف اجتياح مدينة جنين ومخيمها، المتواصل لليوم الـ 9 تواليا، 16 شهيدا وعشرات الإصابات والاعتقالات، تزامنًا مع إجبار العائلات الفلسطينية على إخلاء منازلها قسريًا للعائلات، وتدمير 100 منزل وإحراقها داخل المخيم.

إلى ذلك، واصل الاحتلال فرض إجراءات عسكرية على الضفة، حيث شنت قوات الاحتلال صباح وفجر الأربعاء، حملة اقتحامات في مناطق متفرقة بالضفة، تخللتها مواجهات واعتقالات، بعد مداهمة عدة منازل، والعبث بمحتوياتها، إلى جانب عمليات تحقيق ميداني.

في نابلس، اقتحمت قوات الاحتلال المدينة من جهة حاجز الطور، وشنت حملة اعتقالات، شملت اعتقال الشاب زكي الهندي، كما اعتقلت تلك القوات محمود ناصر من شارع كشيكة بنابلس بعد مداهمة منزله، وهاني مرعي بعد مداهمة منزله في منطقة التعاون العلوي.

وداهمت قوات إسرائيلية بلدة عصيرة القبلية جنوبي نابلس، واعتقلت صامد خالد ابو خلف بعد مداهمة منزله.

وفي محافظة جنين، وتزامنا مع استمرار العدوان على المدينة والمخيم، اعتقلت قوات الاحتلال عناد أبو الخير طحاينة، بعد اقتحام منزله والعبث في محتوياته، ببلدة السيلة الحارثية، كما اعتقلت القوات عمر العجاوي عقب اقتحام منزله في حي البيادر في جنين.

ومن محافظة طولكرم، اعتقلت قوات الاحتلال الأسير المحرر تامر نصار من بلدة عنبتا، واعتقل عمرو منصور بعد اقتحام منزله في بلدة بيتونيا قضاء رام الله.

وفي القدس المحتلة، اعتقلت قوات الاحتلال المحرر المقدسي ماجد الجعبة، بعد اقتحام منزله في البلدة القديمة، الذي أفرج عنه في تموز/يونيو الماضي، بعد اعتقال إداري لثمانية شهور.