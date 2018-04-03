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مستوطنون يقتحمون الأقصى وبرك سليمان جنوب بيت لحم

تاريخ النشر: 03/04/2018 - 10:04

مستوطنون يقتحمون الأقصى وبرك سليمان جنوب بيت لحم
(الأوقاف)
عرب ٤٨
تحرير : محمد وتد

اقتحم عشرات المستوطنين، صباح اليوم الثلاثاء، المسجد الأقصى من باب المغاربة بحراسة مشددة من شرطة الاحتلال.

وحسب دائرة الأوقاف الإسلامية بالقدس المحتلة، فإن 57 مستوطنًا اقتحموا المسجد الأقصى، وتجولوا في أنحاء متفرقة من بشكل استفزازي، وسط محاولات لأداء طقوس تلمودية بالمسجد تحت حماية شرطة الاحتلال.

وواصلت شرطة الاحتلال فرض قيودها وإجراءاتها على دخول المصلين للأقصى، واحتجزت هوياتهم الشخصية عند الأبواب.

هذا وتقتحم مجموعات من المستوطنين بشكل يومي المسجد الأقصى.

وفي سياق متصل، اقتحم مستوطنون وتحت حماية قوات الاحتلال صباح اليوم الثلاثاء، منطقة برك سليمان السياحية جنوب بيت لحم.

وأفاد شهود عيان، بأن حوالي 50 مستوطنا اقتحموا منطقة برك سليمان بسياراتهم الخاصة وتحت حماية بسيارتهم جنود الاحتلال وتمركزوا عند البركة الثالثة، وأدوا طقوسا تلمودية، ثم انسحبوا مع بقاء قوات الاحتلال في المكان.

يذكر أن منطقة برك سليمان تتعرض منذ فترة الى اقتحامات متكررة من قبل المستوطنين.

 

ملف خاص | يوم الأرض

#القدس
#الأقصى
#برك سليمان
#بيت لحم
#مستوطنون
#الفصح العبري

من عرب 48

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