الخليل: مصرع طفلتين في حادث دهس

لقيَت طفلتان من مدينة الخليل، مصرعهما، مساء اليوم الأحد، إثر تعرّضهما لحادث دهسٍ في المدينة، بحسب ما أفادت وكالة الأنباء الفلسطينية "وفا".

وجاء في التفاصيل أن الطفلتين، تبلغان من العمر 13 و 14 عاما، فيما لم يتضح بعد إذا ما كانت تربطهما علاقة قرابة، أم لا.

وذكر الناطق الإعلامي باسم الشرطة، لؤي ارزيقات، أن "الطفلتين قد تعرضتا لحادث دهس أثناء سيرهما بالشارع العام مما أدى لإصابتهما بجروح بالغة الخطورة جرى نقلهما للمستشفى الأهلي، إلا أنهما فارقتا الحياة متأثرتين بجراحهما الخطيرة".

وأوضح ارزيقات أنه قد تم إبلاغ النيابة العامة والقبض على السائق ومباشرة التحقيق في الحادث من قِبل شرطة المرور للوقوف على أسبابه.