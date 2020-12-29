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حوادث عمل 2020: مصرع 47 عاملا فلسطينيًّا وإصابة أكثر من 7 آلاف

تاريخ النشر: 29/12/2020 - 00:02

حوادث عمل 2020: مصرع 47 عاملا فلسطينيًّا وإصابة أكثر من 7 آلاف
عمال فلسطينيّن يعبرون عبر حاجز قلنديا (أ. ب. أ.)
عرب ٤٨
تحرير: باسل مغربي

لقي 47 عاملا فلسطينيًّا، مصارعهم، داخل أراضي عام 1948 خلال عام 2020، فيما تجاوزت الإصابات حاجز السبعة آلاف، بحسب ما أفاد الأمين العام لاتحاد نقابات عمال فلسطين، شاهر سعد، في حديث لإذاعة "صوت فلسطين"، الإثنين.

وأكد سعد ارتفاع نسبة الحوادث خلال فترة جائحة كورونا.

واعتبر سعد أن معطيات الإصابات والوفيات، جاءت "نتيجة الإهمال من قبل المشغلين الإسرائيليين ولعدم توفر وسائل الحماية للعمال، إضافة لعدم وجود رقابة على ورش العمل".

وأضاف سعد أن 30% من العمال الفلسطينيين يعملون دون تصريح، ما يصعب متابعة حقوقهم في المحاكم الإسرائيلية، فيما يقدر عدد العمال من 70-80 ألف عامل.

ونوه إلى أن العمال تكبدوا خسائر مادية هائلة نتيجة تعطلهم عن العمل خلال شهرين و40 يوما، تقدر بأكثر من مليار ونصف مليار شيكل.

وفي ما يتعلق بسوق العمل الفلسطيني، أشار سعد إلى أن عدد الوفيات بين العمال بلغ 25 وفاة نتيجة عدم التزام أرباب العمل بالمعايير الصحية والمهنية اللازمة لحمايتهم، مضيفا أنه تم إنهاء عمل أكثر من 135 ألف عامل، ما اضطرهم للانتقال للعمل داخل أراضي الـ48، خاصة عمال البناء، في ظل عدم استثمار القطاع الخاص للأيدي العاملة بشكل ممنهج بما يدعم المنتج الوطني ويرفع نسبة العمالة في السوق الفلسطيني.

"العاصمة"... القدس والفعل الثقافيّ | ملف خاص

#العمال الفلسطينيون
#الداخل الفلسطيني
#أراضي 48
#حوادث عمل

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