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مواجهات واعتقالات بالضفة واشتباك بقباطية

تاريخ النشر: 31/01/2021 - 10:09

مواجهات واعتقالات بالضفة واشتباك بقباطية
اعتقالات بالضفة (جيش الاحتلال)
عرب ٤٨
تحرير: محمد وتد

اعتقلت قوات الاحتلال الإسرائيلي، الليلة الماضية وفجر اليوم الأحد، عددا من المواطنين خلال عمليات اقتحام ودهم بمناطق متفرقة في الضفة الغربية.

وتواصل قوات الاحتلال عمليات دهم وتفتيش يومية بمناطق متفرقة بالضفة الغربية والقدس المحتلتين، لاعتقال وإرهاب المواطنين وتخريب محتويات منازلهم.

وأفاد نادي الأسير باقتحام الاحتلال مناطق مختلفة بالضفة وداهم العديد من المنازل، وإخضاع قاطنيها لتحقيق ميداني والعبث بممتلكاتها.

كما تم اعتقال عددا من المواطنين، جرى تحويلهم للتحقيق لدى الأجهزة الأمنية بحجة المشاركة في أعمال مقاومة شعبية.

في محافظة الخليل، اعتقلت قوات الاحتلال شابا من المدينة أثناء مروره على حاجز عسكري.

وأفاد نادي الأسير، بأن قوات الاحتلال اعتقلت الشاب باسل داوود أبو صبيح، أثناء مروره على حاجز عسكري في منطقة الفحص على المدخل الجنوبي للخليل.

وفي محافظة نابلس اعتقلت قوات الاحتلال مواطنين على حاجز حوارة العسكري.

وأفاد شهود عيان، بأن قوات الاحتلال المتواجدة على حاجز حوارة العسكري اعتقلت بعد منتصف الليلة الماضية المواطنين عمران حشاش ومحمد كايد حشاشن، وهما من مخيم بلاطة.

وفي بلدة قباطية قضاء جنين اعتقلت قوات الاحتلال عدة شبان وهم أحمد علي زكارنة، وبشار أبو الرب، ومحمد أبو الرب، بعد مداهمة البلدة.

وعقب الاقتحام اندلعت مواجهات واسعة بي الشبان وجنود الاحتلال، تخللها إطلاق كثيف للأعيرة النارية والقنابل الصوتية والغازية.

"العاصمة"... القدس والفعل الثقافيّ | ملف خاص

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#قباطية
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#نادي الأسير

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