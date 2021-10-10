جرفت آليات تابعة للاحتلال الإسرائيلي، اليوم الأحد، أجزاءً من المقبرة اليوسفية الملاصقة للمسجد الأقصى من الجهة الشرقية، ما تسبّب باندلاع مواجهات مع عناصر قوات الاحتلال في المكان، والتي استهدفت محتجّين بقنابل الغاز المدمِع، وقنابل الصوت.

وقال رئيس لجنة رعاية المقابر الإسلامية بالأوقاف الإسلامية في القدس، مصطفى أبو زهرة، إن "قوات الاحتلال جرفت قبرا من مقبرة الشهداء التابعة للمقبرة اليوسفية حيث ظهرت عظام أحد الموتى، وقد قمنا بعد ذلك بإخراج الجرافة التي قامت بتجريف القبر، وترميمه وإعادته إلى ما كان عليه، وأجبرنا الجرافة وقوات الاحتلال على مغادرة المكان".

أعمال تجريف في المقبرة اليوسفيّة بالقدس: الاحتلال يعتدي على محتجّين

للتفاصيل الكاملة: https://t.co/T5UIWnIAwa pic.twitter.com/ReD6OKwF4S — موقع عرب 48 (@arab48website) October 10, 2021

وذكرت وكالة الأنباء الفلسطينية "وفا"، أن عمليات التجريف تأتي "بعد أن استجابت المحاكم الإسرائيلية لطلب بلدية الاحتلال في القدس، وما تعرف بـ’سلطة الطبيعة’، باستئناف أعمال التجريف في المقبرة، ويشمل القرار كذلك السماح بتحويل قطعة الأرض إلى حديقة عامة من أجل ضمان منع المسلمين من استحداث قبور جديدة فيها، ضمن مساعي تهويد القدس وتغيير تاريخها وجغرافيتها".

وعقب عمليات التجريف التي نفّذها الاحتلال، اجتمع أهال من المدينة في المقبرة، مندّدين بالاعتداءات المستمرّة للاحتلال، لتعتدي عليهم قوات الاحتلال، عقب ذلك.

وأفادت جمعية "الهلال الأحمر"، بأن طواقمها، "تعاملت مع إصابتين بقنابل الصوت"، مشيرة إلى أنه "تم علاجهم ميدانيا خلال مواجهات مع قوات الاحتلال في باب الأسباط".

القدس: محتجّون يضرمون النار في مخزن حديديّ يتبع لبلدية الاحتلال عقب تنفيذ أعمال تجريف في مقبرة اليوسفية

للتفاصيل: https://t.co/T5UIWnIAwa pic.twitter.com/XRYorsp5Vs — موقع عرب 48 (@arab48website) October 10, 2021

كما ذكرت الجمعية أنّ إحدى الإصابات، تعود لأحد أفراد الطواقم الطبية.

وأضرم شبّان، النيران، في مخزن حديدي متنقّل (كونتينر)، يتبع لبلدية الاحتلال وسلطة الطبيعة وضع داخل مقبرة مقبرة اليوسيفية في القدس رفضا لمخطط لتحويل المقبرة لحديقة توراتية.

وهتف العشرات بشعارات من قبيل؛ "هاي المقابر إلنا"، و"مستوطن برّا برّا"، و"يا شهيد ارتاح ارتاح إحنا منكما كفاح، و"هاي الأرض ما بتموت... عليها المقدسيّة (المقدسيون)".

كما وصل أهال دُفنت جثامين أقربائهم بالمقبرة، إليها، ليطمئنوا بأن قبورهم لم تُنبَش، فيما استدعت سلطات الاحتلال، الشاب فراس الأطرش للتحقيق معه في مركز الشرطة، وهو كان أحد المتواجدين في المقبرة.

الشاب الأطرش

وكانت قوات الاحتلال قد هدمت سور المقبرة والدرج في المدخل المؤدي إليها مطلع شهر كانون الأول/ ديسمبر 2020، وواصلت بعدها أعمال الحفر والتجريف في مقبرة الشهداء، والتي تضم رفات شهداء من الجيشين العراقي والأردني، لصالح "مسار الحديقة التوراتية".

وتقع مقبرة اليوسفية شمالي مقبرة باب الرحمة، وبمحاذاة سور القدس الشرقي، وتتعرض منذ سنوات إلى هجمة من قبل سلطات الاحتلال وحفريات، وصلت إلى مداميك أثرية قريبة من عتبة باب الأسباط.

وفي إطار ذلك، هدمت قوات الاحتلال سور المقبرة الملاصق لباب الأسباط وأزالت درجها الأثري أيضا، إضافة للدرج المؤدي إلى امتدادها من مقبرة الشهداء، تنفيذا لمجموعة مخططات إسرائيلية متداخلة أعدت منذ فترة طويلة.

وفي عام 2014 منع الاحتلال الدفن في جزئها الشمالي وأقدم على إزالة عشرين قبرا تعود إلى جنود أردنيين استشهدوا عام 1967 فيما يعرف بمقبرة الشهداء ونصب الجندي المجهول.

وتعتبر المقبرة، أحد أهم وأبرز المقابر الإسلامية في مدينة القدس، وتعج برفات عموم أهل المدينة المقدسة وكبار العلماء والمجاهدين، إلى جانب مئات الشهداء.

وتعمل بلدية الاحتلال منذ فترة طويلة على محاصرة المقبرة وإحاطتها بالمشاريع التهويدية والمسارات والحدائق التلمودية على امتداد السور الشرقي لمدينة القدس وبمحاذاة المقبرة، بهدف إخفاء معالم الممرات والمواقع التاريخية الأصيلة المحيطة بالمقبرة.