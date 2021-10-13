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إرهاب المستوطنين: إعطاب مركبات بمردا وقطع أشجار زيتون بعورتا

تاريخ النشر: 13/10/2021 - 10:26

إرهاب المستوطنين: إعطاب مركبات بمردا وقطع أشجار زيتون بعورتا
إعطاب مركبات في مردا (فيسبوك)
عرب ٤٨
تحرير: محمد وتد

قام مستوطنون بإعطاب إطارات مركبات وخط شعارات عنصرية خلال اقتحامهم قرية مردا قضاء سلفيت فجر اليوم الأربعاء، فيما قامت مجموعة من المستوطنين بقطع عشرات أشجار الزيتون في بلدة عورتا قضاء نابلس.

وقال رئيس مجلس قروي مردا منيف خفش لـ"وفا" إن "مستوطنين اقتحموا القرية من الجهة الشرقية في منطقة المدارس، وأعطبوا إطارات 5 مركبات عرف من أصحابها: حسن معتوق، وياسر ابداح، كما خطوا شعارات تهديد بالقتل وشعارات كراهية وعنصرية على جدران عدة منازل.

بدوره، حذر محافظ سلفيت اللواء عبد الله كميل، من خطورة تصاعد وتيرة اعتداءات المستوطنين في المحافظة، التي كان آخرها إعطاب إطارات المركبات وكتابة شعارات تهدد الاهالي بالانتقام.

وأكد ضرورة تفعيل لجان الحماية في بلدات وقرى المحافظة والتفاف الأهالي حول هذه اللجان، لصد أي محاولة اعتداء من قبل المستوطنين.

إلى ذلك، قطع مستوطنون، عشرات أشجار الزيتون في اراضي بلدة عورتا.

وقال مسؤول ملف الاستيطان شمال الضفة غسان دغلس، إن الاهالي اكتشفوا صباح اليوم الاربعاء، قيام مستوطنين بقطع عشرات أشجار الزيتون من اراضي عورتا المقامة عليها مستوطنة "ايتمار"، ورش بعضها بمواد سامة، ما أدى إلى جفافها.

وكان مستوطنون، قد اقتلعوا، أمس الثلاثاء، نحو 900 شتلة مشمش وزيتون، وسرقوا ثمار الزيتون، من أراضي سبسطية شمال نابلس، و70 شجرة زيتون في مسافر يطا، قضاء الخليل.

بودكاست عرب 48

#مردا
#عورتا
#تدفيع الثمن
#إرهاب المستوطنين
#أشجار الزيتون
#شعارات عنصرية

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