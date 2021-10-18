  2. فلسطينيات

اعتقالات في القدس: الاحتلال يعتدي على المقدسيين في ساحة باب العامود

تاريخ النشر: 18/10/2021 - 19:15

اعتقالات في القدس: الاحتلال يعتدي على المقدسيين في ساحة باب العامود
(أرشيفية - أ ب أ)
عرب ٤٨
تحرير: محمود مجادلة

اعتدت قوات الاحتلال الإسرائيلي، اليوم الإثنين، على شبان مقدسيين وصحافيين خلال مواجهات اندلعت في منطقة باب العامود في مدينة القدس المحتل. واعتقلت قوات الاحتلال ثلاثة أشخاص، بحسب ما أفادت مصادر محلية.

وأوضحت المصادر أن "قوات الاحتلال اعتقلت الشقيقتين نسرين وساجدة سالم، والمصور أحمد أبو صبيح، بعد أن انهالوا عليهم بالضرب والسحل على الأرض".

وأفادت المصادر بأن قوات الاحتلال أوقفت طفلا لا يتجاوز الـ10 سنوات من عمره، واعتدت عليه بالضرب على منطقة الوجه في باب العامود، خلال مواجهات في المنطقة.

وأطلقت قوات الاحتلال قنابل الصوت والغاز المسيل للدموع بكثافة تجاه مجموعة من الفتيات والشبان في محيط باب العامود، وأجبرتهم على إخلائه بالقوة.

واعتدت قوات الاحتلال على المسعفين الذين حاولوا تقديم العلاج الميداني للشبان الذين تعرضوا لاعتداءات الاحتلال.

ومنذ قرابة أسبوعين، تشهد القدس توترا جراء قرار قضائي، يتعلق بالسماح للمستوطنين بالصلاة العلنية داخل المسجد الأقصى.

كما تشهد المدينة المحتلة مواجهات ليلية مع قوات الاحتلال التي تحاول منع الشبان المقدسيين من التواجد في ساحة باب العامود. وأفادت مصادر محلية بأن معدل الإصابات اليومية يصل إلى 8 حالات.

وأمس، الأحد، اعتقلت قوات الاحتلال 5 أطفال فلسطينيين في أنحاء مختلفة في مدينة القدس المحتلة، ولم يتضح سبب الاعتقالات المتكررة التي تقوم بها قوات الاحتلال على الشباب الفلسطيني في أنحاء المدينة.

وأفاد شهود عيان بأن قوات الاحتلال الإسرائيلي اعتقلت 3 أطفال، بعد اقتحامها مخيم شعفاط، شمالي المدينة، واقتادتهم للتحقيق، دون معرفة الأسباب.

كما اعتقلت قوات الاحتلال، بحسب شهود آخرين، طفلا في منطقة باب العامود، بزعم رشقه الحجارة تجاههم. وفي بلدة سلوان وسط المدينة.

اعتقلت قوات الاحتلال طفلا فلسطينيا، خلال مواجهات اندلعت في البلدة، وفق الشهود.

وبحسب مركز معلومات وادي حلوة (حقوقي غير حكومي)، فإنّ إسرائيل اعتقلت خلال أيلول/ سبتمبر الماضي، 56 قاصرا في مدينة القدس.

ويقتحم مستوطنون المسجد الأقصى، بصورة شبه يومية، على فترتين صباحية وبعد صلاة الظهر، عبر "باب المغاربة" في الجدار الغربي للمسجد، بتسهيلات ومرافقة من شرطة الاحتلال الإسرائيلية.

بودكاست عرب 48

#باب العامود
#القدس المحتلة
#الاحتلال الإسرائيلي

حوارات

د. سامي إرشيد: "إقامة بنك تعاوني عربي يضع مجتمعنا على عتبة التطور والتنمية"
د. سامي إرشيد: "إقامة بنك تعاوني عربي يضع مجتمعنا على عتبة التطور والتنمية"

2021-10-16

د. كركبي - صباح: ازدياد حالات الطلاق وارتباطها بالتغيرات الاقتصادية الاجتماعية
د. كركبي - صباح: ازدياد حالات الطلاق وارتباطها بالتغيرات الاقتصادية الاجتماعية

2021-10-09

70% من الشبان العرب لا يحصلون على شهادة بجروت و40% منهم لا يعملون ولا يتعلمون
70% من الشبان العرب لا يحصلون على شهادة بجروت و40% منهم لا يعملون ولا يتعلمون

2021-10-02

من عرب 48

تعليقات Facebook

مواد متعلقة

بدء العمل بالتوقيت الشتوي في الضفة وغزة اعتبارا من 29 أكتوبر
بدء العمل بالتوقيت الشتوي في الضفة وغزة اعتبارا من 29 أكتوبر

2021-10-18

الاحتلال يهدم منزلا بالخليل وإخطارات لمنازل بسلوان
الاحتلال يهدم منزلا بالخليل وإخطارات لمنازل بسلوان

2021-10-18

الاحتلال يسحب الهوية المقدسية من المحامي صلاح الحموري
الاحتلال يسحب الهوية المقدسية من المحامي صلاح الحموري

2021-10-18

الأكثر قراءة

للجم نسبة الأطباء العرب: الحكومة الإسرائيلية ستستقدم 3 آلاف طبيب يهودي

للجم نسبة الأطباء العرب: الحكومة الإسرائيلية ستستقدم 3 آلاف طبيب يهودي

2021-10-17
خشية من تحوّل الضفة الغربية إلى

خشية من تحوّل الضفة الغربية إلى "مكبّ" للشيكل

2021-10-17
اغتيال مدحت صالح: تزايد مخاطر التصعيد بدل إبعاد احتمالات الحرب

اغتيال مدحت صالح: تزايد مخاطر التصعيد بدل إبعاد احتمالات الحرب

2021-10-17
الإفراج عن الأسيرة نسرين حسن:

الإفراج عن الأسيرة نسرين حسن: "أعتصم أمام حاجز إيريز لإدخالي غزة"

2021-10-17
فاجأت أميركا: الصين اختبرت صاروخا نوويا يفوق سرعة الصوت

فاجأت أميركا: الصين اختبرت صاروخا نوويا يفوق سرعة الصوت

2021-10-17