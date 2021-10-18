اعتقالات في القدس: الاحتلال يعتدي على المقدسيين في ساحة باب العامود

اعتدت قوات الاحتلال الإسرائيلي، اليوم الإثنين، على شبان مقدسيين وصحافيين خلال مواجهات اندلعت في منطقة باب العامود في مدينة القدس المحتل. واعتقلت قوات الاحتلال ثلاثة أشخاص، بحسب ما أفادت مصادر محلية.

وأوضحت المصادر أن "قوات الاحتلال اعتقلت الشقيقتين نسرين وساجدة سالم، والمصور أحمد أبو صبيح، بعد أن انهالوا عليهم بالضرب والسحل على الأرض".

وأفادت المصادر بأن قوات الاحتلال أوقفت طفلا لا يتجاوز الـ10 سنوات من عمره، واعتدت عليه بالضرب على منطقة الوجه في باب العامود، خلال مواجهات في المنطقة.

وأطلقت قوات الاحتلال قنابل الصوت والغاز المسيل للدموع بكثافة تجاه مجموعة من الفتيات والشبان في محيط باب العامود، وأجبرتهم على إخلائه بالقوة.

واعتدت قوات الاحتلال على المسعفين الذين حاولوا تقديم العلاج الميداني للشبان الذين تعرضوا لاعتداءات الاحتلال.

ومنذ قرابة أسبوعين، تشهد القدس توترا جراء قرار قضائي، يتعلق بالسماح للمستوطنين بالصلاة العلنية داخل المسجد الأقصى.

كما تشهد المدينة المحتلة مواجهات ليلية مع قوات الاحتلال التي تحاول منع الشبان المقدسيين من التواجد في ساحة باب العامود. وأفادت مصادر محلية بأن معدل الإصابات اليومية يصل إلى 8 حالات.

وأمس، الأحد، اعتقلت قوات الاحتلال 5 أطفال فلسطينيين في أنحاء مختلفة في مدينة القدس المحتلة، ولم يتضح سبب الاعتقالات المتكررة التي تقوم بها قوات الاحتلال على الشباب الفلسطيني في أنحاء المدينة.

الاحتلال يعتدي على المقدسيين في #باب_العامود ويعتقل ثلاثة أشخاص pic.twitter.com/GFVsMTPXnh — موقع عرب 48 (@arab48website) October 18, 2021

وأفاد شهود عيان بأن قوات الاحتلال الإسرائيلي اعتقلت 3 أطفال، بعد اقتحامها مخيم شعفاط، شمالي المدينة، واقتادتهم للتحقيق، دون معرفة الأسباب.

كما اعتقلت قوات الاحتلال، بحسب شهود آخرين، طفلا في منطقة باب العامود، بزعم رشقه الحجارة تجاههم. وفي بلدة سلوان وسط المدينة.

اعتقلت قوات الاحتلال طفلا فلسطينيا، خلال مواجهات اندلعت في البلدة، وفق الشهود.

وبحسب مركز معلومات وادي حلوة (حقوقي غير حكومي)، فإنّ إسرائيل اعتقلت خلال أيلول/ سبتمبر الماضي، 56 قاصرا في مدينة القدس.

ويقتحم مستوطنون المسجد الأقصى، بصورة شبه يومية، على فترتين صباحية وبعد صلاة الظهر، عبر "باب المغاربة" في الجدار الغربي للمسجد، بتسهيلات ومرافقة من شرطة الاحتلال الإسرائيلية.