جيش الاحتلال ومستوطنون يعتدون على الفلسطينيين في مسافر يطا

اعتدت قوات الاحتلال الاسرائيلي ومجموعات من المستوطنين، اليوم الأربعاء، على المشاركين بفعالية لزراعة أشجار زيتون على أراض مهددة بالمصادرة بمسافر يطا جنوب الخليل.

وأفاد منسق اللجنة الوطنية لمقاومة الجدار والاستيطان جنوب الخليل، راتب الجبور، لوكالة الأنباء الفلسطينية "وفا"، بأن قوات الاحتلال ومجموعات كبيرة من مستوطني مستوطنة "سوسيا"، هاجموا المشاركين بفاعلية لزراعة أشجار زيتون على اراضي "وادي الرخيم" المهددة بالاستيلاء عليها بمسافر يطا، والتي تعود ملكيتها لعائلتي الهريني والدعاجنة، واعتدوا عليهم بالضرب والشتم بألفاظ نابية وعنصرية.

وأضاف أن المشاركين بالفعالية التي نظمها إقليم حركة "فتح" يطا بالتعاون مع أصحاب الأراضي، تمكنوا من إزالة خيمة كان المستوطنون قد نصبوها في وقت سابق على تلك الأراضي تمهيدا للاستيلاء عليها.

وكان قد أجرى جيش الاحتلال الإسرائيلي، مطلع شهر حزيران/ يونيو، إحصاء في منطقة مَسافر يطّا جنوب الخليل بالضفة الغربية المحتلة، ما زاد مخاوف السكّان الفلسطينيين، وبخاصّة أن منطقتهم مهدّدة بالتهجير والترحيل من قِبل سلطات الاحتلال.

وفي الرابع من أيار/ مايو، رفضت المحكمة العليا الإسرائيلية في القدس المحتلة، التماسا مقدما من أهالي 12 تجمعا سكنيا في مسافر يطا، ضد قرار الاحتلال إعلانها مناطق "إطلاق نار"، ما يعني هدمها وتهجير ما يقارب 4 آلاف فلسطينيّ.