مستوطنون يغلقون طرقات ويعتدون على منازل ومركبات في الضفة 

أغلق مستوطنون، مساء الثلاثاء، طرقا في الضفة الغربية المحتلة، ورشقوا مركبات ومنازل بالحجارة.

وعمد عشرات المستوطنين إلى إغلاق مدخل مدينتي رام الله والبيرة، ورشقوا المركبات الفلسطينية بالحجارة مما أدى لإصابة عدد منها بأضرار.

داخل أحد المنازل التي اعتدى عليها المستوطنون

وفي محيط نابلس، أغلق المستوطنون شارع حوارة، وشارع نابلس قلقيلية ومنعوا المركبات الفلسطينية من المرور، ورشقوا عددا منها بالحجارة ولم يبلغ عن وقوع إصابات.

وأغلق المستوطنون طرقا في الأغوار الشمالية كذلك، وفي محافظتي بيت لحم والخليل.

بدورها، قالت وكالة الأنباء الفلسطينية "وفا"، إن مواطنا أصيب بحجر في رأسه، جراء اعتداء المستوطنين على مركبته قرب قرية اللبن الشرقية، جنوب نابلس.

وأفادت بأن "المصاب تلقى الإسعافات الأولية داخل صيدلية في القرية".

كما اندلعت مواجهات عنيفة بين عشرات الفلسطينيين وجيش الاحتلال الإسرائيلي على مدخل بلدة بيتا جنوبي نابلس.

وقال شهود عيان إن مواجهات عنيفة اندلعت بين عشرات الفلسطينيين والجيش الإسرائيلي عقب إغلاقه المدخل الرئيس للبلدة.

مستوطنون تمركزوا قرب حاجز بيت إيل في الضفة pic.twitter.com/hoGFdf5JFY — موقع عرب 48 (@arab48website) October 11, 2022

واستخدم جيش الاحتلال الرصاص الحي والمعدني، وقنابل الغاز المسيل للدموع.

وفي وقت سابق الثلاثاء، أعلن جيش الاحتلال، مقتل أحد جنوده بإطلاق نار قرب مستوطنة شمالي الضفة الغربية.​​​​​​