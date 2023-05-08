للمرّة الأولى منذ ترؤسّه لـ"فيفا": إنفانتينو يزور الضفة الغربيّة الأسبوع المقبل

يصل رئيس الاتحاد الدولي لكرة القدم ("فيفا") السويسري، جاني إنفانتينو الأراضي الفلسطينية المحتلة، لأول مرة منذ توليه منصبه، وقال رئيس الاتحاد الفلسطيني إن "الحدث رياضي لكن له دلالة سياسية".

يزور رئيس الاتحاد الدولي لكرة القدم ("فيفا") السويسري، جاني إنفانتينو الأراضي الفلسطينية المحتلة، الأسبوع المقبل، لأوّل مرة منذ توليه منصبه، وفق ما أكد رئيس الاتحاد الفلسطيني جبريل الرجوب، الإثنين، ويتخلّل الزيارة إطلاق اسم البرازيلي الراحل بيليه على ملعب الخضر جنوب بيت لحم.

وقال الرجوب خلال مؤتمر صحافي عقده في مقر محافظة مدينة بيت لحم، إن الزيارة التي ستتزامن مع إحياء الفلسطينيين للذكرى 75 للنكبة، ستمثل فرصة لتقديم عدة أنشطة رياضية وشبابية إحياءً للمناسبة، وبتنظيم من المجلس الأعلى للشباب والرياضة.

وأضاف رئيس الاتحاد الفلسطيني أن "الحدث رياضي لكن له دلالة سياسية".

الرجوب خلال المؤتمر الصحافيّ (Getty Images)

واستدرك: "مهمّتنا أن نقدم أنفسنا أمام القامات الرياضية العالمية بأننا شعب له حضارته وتاريخه... وأن نوصل انطباعات بأننا قادرون ومستعدون لبناء دولة ديمقراطية وعلى رأسها ثقافتنا الرياضية".

وبحسب الرجوب، يتخلل الزيارة إطلاق اسم اللاعب البرازيلي الراحل بيليه على ملعب الخضر جنوب بيت لحم، كما سيلعب المنتخبان الأولمبيان الفلسطيني والأردني، مباراة ودية.

وتعتبر زيارة رئيس فيفا الأولى له إلى الأراضي الفلسطينية منذ توليه منصبه، والثانية لرئيس اتحاد اللعبة إذ سبقه سلفه السويسري جوزيف بلاتر.

ملعب "الخضر" (Getty Images)

وسيرافق إنفانتينو في زيارته التي ستتركز على بيت لحم، ثلاثة من أعضاء مجلس فيفا، هم المصري هاني أبو ريدة، ورئيس الاتحاد السعودي، ياسر المسحل، ورئيس الاتحاد القطري للعبة حمد بن خليفة بن أحمد آل ثاني.

ووفقا لرئيس الاتحاد الفلسطيني، فإنه "إذا سمحت الظروف" سيتم ترتيب زيارة للوفد الرياضي الدولي إلى أحد مخيمات اللاجئين الفلسطينيين في الضفة الغربية التي تحتلها إسرائيل منذ العام 1967.

وتمنّى الرجوب أن تكون "هذه الزيارة فاتحة خير" إذ أنها تتزامن مع خطاب للرئيس الفلسطيني محمود عباس في الأمم المتحدة، في 15 أيار/ مايو، في ذكرى النكبة، التي ووفقا للرجوب "اعترفت بالنكبة ووضعتها على أجندتها" لأول مرة هذا العام.

(Getty Images)

وشهدت الرياضة الفلسطينية، بخاصة لعبة كرة القدم، تطورا ملحوظا منذ تسلم الرجوب إدارتها في العام 2008، رغم أنه وصل إلى منصبه من خلفية أمنية وسياسية.

وشملت تلك التطورات اعتماد الاتحاد الدولي الملعب البيتي الفلسطيني داخل الضفة الغربية في إطار البطولات الدولية والآسيوية، بعدما كان المنتخب الفلسطيني يستعيض عن ملعبه البيتي في ملاعب الدول العربية المجاورة.