بلديّة جنين تطالب بدعم عاجل: لا ماء ولا كهرباء ولا مأوى

قالت البلدية في بيانها: "تستغيث جنين ومخيمها، وتنادي بالمساعدة والدعم العاجل، فالأهالي هنا يعيشون في ظلمة تامة، بلا ماء نقي يروي عطشهم، بلا كهرباء تنير منازلهم وطرقاتهم؛ بل بعضهم أصبح مشردا بلا مأوى".

وجّهت بلدية جنين، الإثنين، نداء استغاثة، طالبت من خلاله بدعم عاجل في ظلّ انقطاع الماء والكهرباء عن مناطق واسعة من جنين ومخيّمها، بسبب عدوان الاحتلال المستمرّ منذ فجر الإثنين، والذي أُجبرت خلاله 500 عائلة من المخيم، على مغادرة منازلها، وذلك تحت تهديد القصف.

وأكّد الهلال الأحمر، إجلاء 500 عائلة من داخل المخيم. كما قال حمد جبريل، من الهلال الأحمر: "أخلينا حتى الآن 3000 مواطن من جنين، والعدد في ازدياد مع تهديد الاحتلال بتدمير المخيم".

وقالت البلدية في بيانها: "تستغيث جنين ومخيمها، وتنادي بالمساعدة والدعم العاجل، فالأهالي هنا يعيشون في ظلمة تامة، بلا ماء نقي يروي عطشهم، بلا كهرباء تنير منازلهم وطرقاتهم، وبلا صرف صحي يحمي صحتهم، بل بعضهم أصبح مشردا بلا مأوى. جنين تعاني، حتى وحدات الإسعاف والطوارئ دمرت، وصوت أهلها يدوي بصراخ يناشد العالم بالوقوف إلى جانبهم".

مخيم #جنين : الاحتلال يجبر عائلات على إخلاء منازلها تحت تهديد القصف. pic.twitter.com/KmwEhyJPaD — موقع عرب 48 (@arab48website) July 3, 2023

وأضافت: "ندعوكم اليوم للتضامن معنا، والوقوف في وجه هذا الظلم الذي تتعرض له جنين، نطلب منكم أن ترفعوا صوتكم عاليا، وأن تنشروا هذا النداء في كل مكان، لتصل صيحتنا إلى كافة أرجاء العالم. نحتاج إلى دعمكم ووقفتكم، نحتاج إلى مساندتكم في الأخذ بيد أطفال الشهداء والجرحى والأسرى، والأرامل والأمهات الثكلى. نحتاج إلى مساعدتكم في لجم هذا الاحتلال وفي إعادة بناء البنية التحتية المدمرة وتأمين احتياجات الحياة الأساسية ليظلوا صامدين، نحتاج إلى تضافر جهودكم اليوم أكثر من أي وقتٍ مضى".

وتابع البيان: "إلى الدول العربية الشقيقة، والمنظمات الإنسانية والمؤسسات الدولية والأممية، كونوا بجانبنا في هذه المحنة الصعبة، نحن نناشدكم ونستحلفكم بدماء الشهداء، أن تقفوا إلى جانب الأبرياء، لأننا بحاجة إلى دعمكم وتضامنكم، ونطالبكم بالضغط والتدخل العاجل واتخاذ إجراءات فعّالة لوقف هذه المجازر وانتهاكات حقوق الإنسان التي ترتكب بحقنا وتودي بأرواحنا وممتلكاتنا، ومحاسبة المسؤولين عن هذه الجرائم وتقديمهم للعدالة، فلنتحد كأمة ونقف صفاً واحداً لإنهاء الاحتلال وتحقيق السلام والعدالة في فلسطين، وإنهاء الإفلات من العقاب".

وشددت البلدية على أن "معاناتنا بلغت ذروتها، ولكننا لن نستسلم للظلم والطغيان، سنظل صامدين ومقاومين حتى تحقيق العدالة وتحرير فلسطين، ونحن نثق بقوتنا كشعب وبإرادتنا في الحرية والكرامة، ونؤمن بأننا سننتصر بوحدتنا وتضامنكم، ونصدح بصوتنا لكل العالم بأن جنين ومخيمها ستبقى صامدة، وأن الحق والعدالة ستنتصر في النهاية. فلتصل صيحتنا إلى كل أرجاء العالم، فنحن بحاجة إلى صوتكم لإنقاذ جنين ومخيمها من الدمار والظلم. فكونوا إلى جانبنا، لكي يعيش الأطفال بلا خوف، والشباب في أمان، والعائلات بكرامة".

وجاء في البيان ذاته: "إلى كل الأحرار والشرفاء داخل فلسطين وفي العالم أجمع، للمساعدة والوقوف إلى جانب أهالي جنين ومخيمها الصامد، والمشاركة في النضال من أجل تحقيق الحرية والعدالة".

500 عائلة تُجبر على مغادرة منازلها



"أخلينا حتى الآن 3000 مواطن من جنين، والعدد في ازدياد مع تهديد الاحتلال بتدمير المخيم".



قال آخر إنّ "المشهد يعيدنا إلى نكبة عام 1948"



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_ الصور: "غيتي" و"أ ب" pic.twitter.com/qnJuYzW7AG — موقع عرب 48 (@arab48website) July 3, 2023

ولفتت البلدية إلى أنه "منذ فترة طويلة، وجنين تعاني من ويلات الاحتلال، لكن هذه المرة بصورة أشد بطشا وحقدا وقسوة ومرارة، دون الشعور بأي رادع أو رقابة من أحد، وجيش الاحتلال اليوم يعمل على تدمير البشر والشجر والحجر، فقد عاثت قواته في الأرض فسادا، وقاموا بتخريب البنية التحتية من شبكات ماءٍ وكهرباءٍ وصرفٍ صحيٍّ، وطرق وممتلكاتٍ عامة وخاصة".