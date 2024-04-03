الصحة العالميّة: وفاة 27 طفلا في غزة منذ بدء الحرب بسبب سوء التغذية

أوضح غيبريسوس في منشور عبر منصة "إكس"، الأربعاء، أن هذا العدد سيرتفع أكثر إذا لم يتم التوصل إلى وقف لإطلاق النار على الفور.

قال المدير العام لمنظمة الصحة العالمية، تيدروس أدهانوم غيبريسوس، إن 27 طفلا توفوا في قطاع غزة منذ السابع من تشرين الأول/ أكتوبر الماضي، بسبب سوء التغذية.

وأوضح غيبريسوس في منشور عبر منصة "إكس"، الأربعاء، أن هذا العدد سيرتفع أكثر إذا لم يتم التوصل إلى وقف لإطلاق النار على الفور.

وشدّد على ضرورة إحلال الأمن في عموم القطاع من أجل زيادة توزيع المساعدات الإنسانية للسكان.

وتقيّد إسرائيل إدخال المساعدات برًّا إلى غزة، ما أدى إلى شح في إمدادات الغذاء والدواء والوقود وأوجد مجاعة بدأت تحصد أرواح أطفال ومسنين في القطاع الذي يقطنه نحو 2.3 مليون شخص، بينهم نحو مليوني نازح جراء الحرب، وتحاصره إسرائيل منذ 17 عاما.

وتشن إسرائيل منذ 7 تشرين الأول/ أكتوبر 2023، حربا مدمرة على قطاع غزة بدعم أميركي، خلفت عشرات آلاف الضحايا المدنيين معظمهم أطفال ونساء، وكارثة إنسانية ودمارا هائلا، ما أدى لمثول تل أبيب أمام محكمة العدل الدولية بتهمة "الإبادة الجماعية".