بأول زيارة لعمان رئيسا للحكومة: محمد مصطفى يبحث مع الخصاونة والصفدي الوضع بغزة

بحسب بيان صادر عن مكتب رئيس الحكومة الفلسطينية، فإن مصطفى بحث مع الخصاونة "تعزيز التعاون المشترك، وتكثيف وتنسيق الجهود الاغاثية لتلبية الاحتياجات الإنسانية لأهلنا في قطاع غزة".

بحث رئيس الحكومة الأردني بشر الخصاونة، ووزير الخارجية أيمن الصفدي، مع رئيس الحكومة الفلسطينية، محمد مصطفى، الأحد، الأوضاع بقطاع غزة الذي يتعرض لحرب إسرائيلية منذ نحو ستة أشهر، إضافة إلى العلاقات الثنائية بين البلدين.

جاء ذلك خلال لقاءين منفصلين، بالعاصمة عمان، وذلك في إطار زيارة رسمية غير معلنة المدة، يجريها مصطفى، إلى المملكة، الأولى له منذ توليه مهام منصبه.

وذكرت وكالة الأنباء الأردنية الرسمية، أن الخصاونة، أكد على موقف بلاده "الثابت والراسخ" بقيادة الملك عبدالله الثاني، حيال دعم الحقوق الفلسطينية المشروعة، والدعوة إلى الوقف "الفوري للعدوان الإسرائيلي الغاشم على غزَّة"، والانتقال إلى أُفق سياسي يضمن إقامة الدولة الفلسطينية المستقلة.

وأشار إلى أن "الأردن يتعامل مع القضية الفلسطينية باعتبارها شأنا أردنيا، بحكم التاريخ والجغرافيا والروابط الوثيقة".

بدوره، أكد مصطفى الحرص على تعزيز العلاقات الثنائية في مختلف المجالات، وأهميَّة الانعقاد القريب للجنة العليا المشتركة لتعزيز وتوسيع آفاق التعاون في مختلف المجالات بين البلدين والشعبين. وذكرت الخارجية الأردنية، في بيان، أن الصفدي، أكد مع مصطفى، الذي يتولى حقيبة الخارجية الفلسطينية كذلك، على أن الأردن "سيستمر في القيام بكل ما يستطيعه من أجل وقف العدوان الإسرائيلي الوحشي على غزة وحماية المدنيين وإيصال ما يحتاجه القطاع من مساعدات إنسانية كافية لجميع أنحاء القطاع".

خلال لقاء الجانبين ("وفا")

وبحسب بيان صادر عن مكتب رئيس الحكومة الفلسطينية، فإن مصطفى بحث مع الخصاونة "تعزيز التعاون المشترك، وتكثيف وتنسيق الجهود الاغاثية لتلبية الاحتياجات الإنسانية لأهلنا في قطاع غزة".

وأكد مصطفى "على أهمية تكاتف الجهود لتسهيل جهود الإغاثة، للتخفيف من معاناة أبناء شعبنا في قطاع غزة"، مشيرا إلى أن "الحكومة قامت باستحداث منصب وزارة لشؤون الإغاثة لهذا الهدف".

وشدد رئيس الحكومة الفلسطينية "على أن إنهاء الاحتلال والوصول للدولة المستقلة وتجسيدها على الأرض هو الضمان الحقيقي لكافة حقوقنا المشروعة وأساس الاستقرار في المنطقة".

ووفق البيان، وضع الخصاونة نظيره الفلسطيني "بصورة الجهود التي يقودها جلالة الملك لوقف العدوان الإسرائيلي الغاشم على قطاع غزة، وضمان إيصال المساعدات الإنسانية بشكل كاف ومستدام وإلى جميع المناطق في غزة".

كما أطلعه على "الجهود المتواصلة لدعم أبناء الشعب الفلسطيني في غزة والضفة الغربية، والمساعدات الإنسانية المستمرة جوا وبرا".

وبحسب البيان، اتفق الطرفان على عقد اجتماع اللجنة العليا الأردنية – الفلسطينيّة المشتركة خلال وقت قريب في عمّان، لبحث آفاق تعزيز التعاون الثنائي.

ووصل رئيس الحكومة الفلسطينية إلى الأردن، الأحد، في أول زيارة خارجية له منذ تعيينه رئيسا للحكومة.

وتشن إسرائيل منذ ستة أشهر، حربا مدمرة على قطاع غزة خلفت عشرات آلاف الضحايا معظمهم أطفال ونساء، فضلا عن كارثة إنسانية غير مسبوقة وتدهور ملحوظ في البنى التحتية والممتلكات، وفق بيانات فلسطينية وأممية، وهو الأمر الذي أدى إلى مثول إسرائيل أمام محكمة العدل الدولية بتهم ارتكاب إبادة جماعية.