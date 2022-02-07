يوميات الطفل في عامه الأول

هبة يوسف خوري

هبة يوسف خوري

صيدلانية، مستشارة نوم ومرشدة للوالدية

يوميات الطفل في سنته الاولى "

هو مشروعي الجديد الذي أصدرته في بدايه هذه السنه الجديده، هو كتاب ويوميات، حاولت من خلاله اثراء الاهل بمعلومات مهمة لتساعدهم على تفهم احتياجات أطفالهم خلال عامهم الأول، والاستجابة لها وذلك من منطلق المعرفة المقرونة بالمحبة والعاطفة، لكي يشعر الطفل بأن والديه يتفهمون صعوباته ويستجيبون لها، الشيء الذي يساعد في بناء علاقة وثقه متبادلة تحقق السعاده للطفل ووالديه على حد السواء.

الوالدية، باسلوب الذكاء العاطفي، تعطي الأهل آليات تساعدهم على إكساب الطفل الاستقلالية:

- النوم عن طريق إرشادات لسيرورة النوم.

- بناء نظام يومي ثابت

- منح الحدود بطريقة سليمة وإيجابية

تجربتي الذاتية كأم:

أمومتي لطفلين بفارق زمني قصير كانت مصحوبة بتحديات عديدة، الشيء الذي أثر علي ودفعني للدراسة والتعمق بمجال الوالدية، بالاضافة لعملي كصيدلانية، تخصصت كمستشارة نوم ومرشدة والدية بأسلوب الذكاء العاطفي،

بدأت عملي لمساعدة الأهل الذين يواجهون التحديات اليومية الصعبة مع أطفالهم بسنتهم الأولى، مع حلول لجائحة الكورونا والضغط الذي واجهه الأهل بالحجر الصحي، بدأت بكتابة اليوميات لإعطاء الأهل أجوبة لأسئلة عديدة تراودهم، إلى جانب الاستمتاع بتدوين أجمل ذكرياتهم وحركاتهم بسنتهم الأولى، أي بمقابة مذكرات للطفل، كلي أمل أن أكون قد نجحت بمحاولتي ومساهمتي بيوميات تضيف لايامهم جمالا ومعلومات مساعدة.

تجرير سون غطاس