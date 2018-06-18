تغطية مباشرة: بلجيكا – بنما

يلتقي منتخبا بلجيكا وبنما مساء اليوم، الإثنين، على ملعب "فيشت الأولمبي"، ضمن الجولة الافتتاحية لدور المجموعات ببطولة نهائيات كأس العالم 2018 المقامة في روسيا.

ويلعب كلا المنتخبان ضمن المجموعة السابعة التي تضم أيضًا كل من منتخبي إنجلترا وتونس اللذين سيتواجهان في وقت لاحق من مساء اليوم.

وتعتبر هذه المباراة الأولى على الإطلاق لمنتخب بنما في البطولة الأكبر على المستوى العالمي، وهو يدرك أنه بمجرد أن تبدأ الكرة في الدوران، فإنه سيكون من الصعب جدا مقارعة مجموعة من أفضل النجوم في أوروبا.

وفي المقابل، ينظر منتخب بلجيكا لأبعد من مباراته الأولى في نهائيات كأس العالم أمام بنما، لكنه يحتاج لانتصار كبير لتهدئة أعصاب جماهيرها وبناء فارق كبير في الأهداف، في ظل سعي الجيل الذهبي في نهاية المطاف لتقديم أداء مميز كفريق.

تشكيلة بنما: بينيدو، رومان، إسكوبار، دافيز، موريلو، غوميز، جودوي، كوبر، رودريغيز، بيريز وغابرييل توريس.

تشكيلة بلجيكا: كورتوا، ألدرفيريلد، فيرتونجن، بوياتا، كاراسكو، فيتسل، دي بروين، مونييه، هازارد، ميرتينز ولوكاكو.

أحداث الشوط الأول: