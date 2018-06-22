تغطية مباشرة: نيجيريا – أيسلندا

يلتقي منتخبا نيجيريا وأيسلندا مساء اليوم، الجمعة، على ملعب "فولغوغراد أرينا"، ضمن الجولة الثانية لدور المجموعات بنهائيات بطولة كأس العالم 2018 المقامة في روسيا.

وينافس المنتخبان ضمن المجموعة الرابعة التي تضم أيضًا كلا من منتخبي الأرجنتين وكرواتيا.

وتحلم أيسلندا التي تشارك في كأس العالم لأول مرة، بالتأهل لأدوار المغلوب، وكتابة فصل جديد في واحدة من أروع القصص الملحمية في تاريخ اللعبة خلال السنوات الأخيرة، خصوصًا بعد تعثر الأرجنتين وخسارته أمام كرواتيا 0-3، الليلة الماضية.

وفي المقابل، تسعى نيجيريا إلى الفوز على أيسلندا من أجل البقاء في صورة التأهل للدور المقبل، بعدما خسر مباراته الأولى أمام كرواتيا بالنتيجة 0-2.

تشكيلة نيجيريا: إيزوهو، أوميريو، إيكوغ، بالوغونغ، إيدوي، موسيس، ميكيل، نديدي، إيتوبو، موسى وإيهياناتشو.

تشكيلة أيسلندا: هالدورسون، سابفارسون، أرناسون، سيغيردسون، ماغنوسون، غيسلاسون، سيفيردسون، غونارسون، بجارناسون، فينبوغاسون وبودفارسون.

أحداث الشوط الأول: