تغطية مباشرة: إيران – البرتغال

يلتقي منتخبا إيران والبرتغال مساء اليوم، الإثنين، على ملعب "موردافيا أرينا"، ضمن أحداث الجولة الثالثة والأخيرة لدور المجموعات ببطولة نهائيات كأس العالم 2018 المقامة في روسيا.

وينظر المنتخبان إلى المباراة بأهمية قصوى في ظل الصراع بينهما على التأهل للدور ثمن النهائي، إلى جانب منتخب إسبانيا الذي يخوض في الوقت ذاته مباراة أمام منتخب المغرب.

ويتصدر المنتخب البرتغالي ترتيب المجموعة الثانية بالتقاسم مع نظيره الإسباني برصيد 4 نقاط لكل منهما، في حين يحتل المنتخب الإيراني المركز الثالث برصيد 3 نقاط.

تشكيلة البرتغال: باتريسيو، سيدريك، بيبي، فونتي، جوريرو، كارفاليو، أدريان سيلفا، جواو ماريو، أندري سيلفا، كواريزنا وكريستيانو رونالدو.

تشكيلة إيران: علي رضا بيرانوند، إحسان صافي، سعيد عزت، مرتضى بور علي كنجي، أوميد إبراهيمي، وحيد أميري، مهدي طارمي، علي رضا، مجيد حسيني، سردار أزمون ورامين رضائيان.

أحداث الشوط الأول: