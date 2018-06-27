تغطية مباشرة: صربيا – البرازيل

تاريخ النشر: 27/06/2018 - 20:35

تغطية مباشرة: صربيا – البرازيل
جانب من تدريب منتخب البرازيل (أ ب)
عرب 48
تحرير: ربيع سواعد

يلتقي منتخبا صربيا والبرازيل مساء اليوم، الأربعاء، على ملعب "أتكريت أرينا"، ضمن أحداث الجولة الثالثة والأخيرة لدور المجموعات بنهائيات كأس العالم 2018 المقامة في روسيا.

وينافس المنتخبان ضمن المجموعة الخامسة، حيث تتصدر البرازيل الترتيب برصيد 4 نقاط، في حين تحتل صربيا المركز الثالث برصيد 3 نقاط.

وسيضمن المنتخب البرازيلي تأهله للدور ثمن النهائي في حالة الفوز أو التعادل، وفي المقابل ستتأهل صربيا إذا فارت على الأول، لكن من ناحية أخرى سيكون التعادل كافيا لكلاهما أيضًا في حالة خسارة سويسرا أمام كوستاريكا بأكثر من هدف في المباراة الأخرى بالمجموعة والتي ستقام في التوقيت نفسه.

والتقى المنتخبان مرة واحدة فقط، حين فازت البرازيل بهدف وحيد في المباراة الودية التي جمعت بينهما في ساو باولو، قبل انطلاق نسخة 2014 من كأس العالم التي استضافتها البرازيل.

تشكيلة البرازيل: أليسون، فاغنر، سيلفا، ميراندا، مارسيلو، كوتينيو، كاسيميرو، باولينيو، نيمار، غابرييل خيسوس وويليان.

تشكيلة صربيا: ستويكوفيتش، روكافينا، كولاروف، فليكوفيتش، ميلينكوفيتش، تاديتش، كوستيج، سيرجي، ماتيتش، لياييتش وميتروفيتش.

أحداث الشوط الأول:

دقيقة 10: تبديل اضطراري بصفوف منتخب البرازيل، خروج اللاعب مارسيلو ودخول اللاعب فيليبي لويس بدلا منه.


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من عرب 48

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