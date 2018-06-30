فرنسا تقصي الأرجنتين من المونديال بهزيمة ثقيلة

أطاح منتخب فرنسا بنظيره منتخب الأرجنتين من نهائيات مونديال 2018، بعد الفوز عليه برباعية مقابل ثلاثة أهداف، ضمن افتتاحية مباريات الدور ثمن النهائي من البطولة المقامة في روسيا.

ونال اللاعب الفرنسي، كيليان مبابي، جائزة أفضل لاعب في المباراة بعد الأداء المبهر الذي قدمه خلال مجريات المباراة ومساهمته الكبيرة في فوز منتخب بلاده.

وبهذا الفوز، ضمنّ المنتخب الفرنسي أولى بطاقات التأهل إلى الدور ربع النهائي، والذي سيلاقي فيه الفائز من مباراة أوروغواي والبرتغال.

ملخص الشوط الأول: بداية مثيرة واستحواذ على الكرة لصالح المنتخب الفرنسي في النصف الأول، تلاها استفاقة لصالح المنتخب الأرجنتينى حتى خرجا إلى استراحة ما بين الشوطين بنتيجة التعادل الإيجابي 1-1.

وافتتح منتخب فرنسا باب التسجيل سريعا بعد مرور 13 دقيقة على بداية المباراة من ضربة جزاء نفذها اللاعب أنطوان غريزمان، ثم في الدقيقة 41 أدرك اللاعب أنخيل دي ماريا هدف التعادل من تسديدة صاروخية عن بعد 30 مترا.

ملخص الشوط الثاني: بداية لصالح المنتخب الأرجنتيني لكن سرعان ما استعاد نظيره الفرنسي توازنه وفرض هيمنته الهجومية حتى حسم المباراة لصالحه.

ومع بداية الشوط الثاني وتحديدًا في الدقيقة 48 أضاف اللاعب غابرييل ميركادو الهدف الثاني للأرجنتين، بعدها اقتنص اللاعب بنيامين بافارد هدف التعادل لفرنسا في الدقيقة 57، بعدها أحرز اللاعب كيليان مبابي الهدف الثالث لفرنسا، وفي الدقيقة 68 عاد اللاعب ذاته لتسجيل هدفه الشخصي الثاني والرابع لصالح منتخب بلاده، وفي الدقيقة 92 من الوقت بدل الضائع جاء هدف الأرجنتين الثالث من رأسية اللاعب سيرجيو أغويرو.

ونستعرض أمامكم فيما يلي أبرز ما شهدته دقائق المباراة:

أحداث الشوط الأول:

دقيقة 8: ضربة حرة خطيرة لصالح منتخب فرنسا قرب صندوق الأرجنتين، سددها اللاعب أنطوان غريزمان إلا أن الكرة ارتطمت بالعارضة.

دقيقة 11: بطاقة صفراء للاعب منتخب الأرجنتين ماركوس روخو.

دقيقة 13: اللاعب أنطوان غريزمان يفتتح التسجيل لفرنسا بهدف من ضربة جزاء.

دقيقة 19: بطاقة صفراء للاعب منتخب الأرجنتين تاغليافيكو.

دقيقة 20: اللاعب الفرنسي بول بوغبا يرسل كرة من ضربة حرة على حدود منطقة الجزاء الأرجنتين، لكنها بعيدة عن المرمى.

دقيقة 41: اللاعب الأرجنتيني دي ماريا يسدد كرة من خارج منطقة جزاء فرنسا لتسكن الشباك معلنا عن هدف التعادل.

أحداث الشوط الثاني:

دقيقة 45: تبديل بصفوف منتخب الأرجنتين، خروج اللاعب روخو ودخول اللاعب فازيو بدلا منه.

دقيقة 48: اللاعب غابرييل ميركادو يضيف الهدف الثاني لصالح الأرجنتين.

دقيقة 50: بطاقة صفراء للاعب منتخب الأرجنتين إيفير بانيغا.

دقيقة 57: اللاعب الفرنسي بافارد يقتنص هدف التعادل في شباك الأرجنتين.

دقيقة 64: اللاعب الفرنسي كيليان إمبابي يحرز هدفا ثالثا في شباك الأرجنتين.

دقيقة 65: تبديل بصفوف منتخب الأرجنتين، خروج اللاعب بيريز ودخول اللاعب أغويرو بدلا منه.

دقيقة 68: هدف رابع لمنتخب فرنسا من توقيع اللاعب كيليان مبابي مجددا.

دقيقة 72: بطاقة صفراء للاعب منتخب فرنسا ماتويدي.

دقيقة 73: بطاقة صفراء للاعب منتخب فرنسا بافارد.

دقيقة 74: تبديل بصفوف منتخب الأرجنتين، خروج اللاعب بافون ودخول اللاعب ميزا بدلا منه.

دقيقة 75: تبديل بصفوف منتخب فرنسا، خروج اللاعب ماتويدي ودخول اللاعب توليسو بدلا منه.

دقيقة 83: تبديل بصفوف منتخب فرنسا، خروج اللاعب غريزمان ودخول اللاعب نبيل فقير بدلا منه.

دقيقة 88: تبديل بصفوف منتخب فرنسا، خروج اللاعب إمبابي ودخول اللاعب تاوفين بدلا منه.

دقيقة 90+2: اللاعب سيرجيو أغويرو يقلص الفارق بهدف ثالث لمنتخب الأرجنتين.

دقيقة 90+3: بطاقة صفراء للاعب منتخب الأرجنتين أوتاميندي.

دقيقة 90+3: بطاقة صفراء للاعب منتخب فرنسا جيرو.

تشكيلة الأرجنتين: فرانكو أرماني، غابرييل ميركادو، نيكولاس أوتاميندي، فيدريكو فازيو، تاغليافيكو، خافيير ماسكيرانو، إينزو بيريز، إيفر بانيغا، كريستيان بافون، أنخيل دي ماريا وليونيل ميسي.

تشكيلة فرنسا: هوغو لوريس، لوكاس هيرنانديز، صامويل أومتيتي، رافاييل فاران، بينامين بافارد، نغولو كانتي، بول بوغبا، بليز ماتويدي، أنطوان غريزمان، كيليان مبابي وأوليفيه جيرو.