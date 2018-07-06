تغطية مباشرة: البرازيل – بلجيكا

تاريخ النشر: 06/07/2018 - 20:30

تغطية مباشرة: البرازيل – بلجيكا
(أ ب)
عرب 48
تحرير: ربيع سواعد

يلتقي منتخبا البرازيل وبلجيكا مساء اليوم، الجمعة، على ملعب "كازان أرينا"، ضمن أحداث الدور ربع النهائي من نهائيات بطولة كأس العالم 2018 المقامة في روسيا.

وتواجه منتخبا بلجيكا والبرازيل في أربع مناسبات سابقًا، فازت بلجيكا في أول مباراة 5-1 وديًا في بلجيكا في 1963، بينما انتصرت البرازيل بعدها 3 مرات.

وكانت آخر مواجهة بين المنتخبين في عام 2002، وكانت أيضًا في كأس العالم في دور الستة عشر، حيث فازت البرازيل 2-0 بفضل رونالدو وريفالدو.

تشكيلة البرازيل: أليسون بيكر، تياغو سيلفا، جواو ميراندا، مارسيلو، فاغنر، فيليب كوتينيو، باولينيو، فيرناندينيو، ويليان، غابرييل جيسوس ونيمار دا سيلفا.

تشكيلة بلجيكا: تيبو كورتوا، يان فيرتونجين، فينسنت كومباني، توبي ألديرفيريلد، ناصر الشاذلي، إكسيل فيتسل، مروان فيلايني، توماس مونييه، إيدين هازارد، روميلو لوكاكو وكيفين دي بروين.


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من عرب 48

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