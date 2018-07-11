لأول مرة في تاريخها: كرواتيا تتأهل لنهائي المونديال

صنع منتخب كرواتيا التاريخ بعد تأهله لأول مرة إلى نهائي كأس العالم بعد الفوز الدراماتيكي على منتخب إنجلترا بنتيجة هدفين مقابل هدف، ضمن الدور نصف النهائي لمونديال روسيا.

وحسم المنتخب الكرواتي المباراة خلال الشوطين الإضافيين بعدما انتهى الوقت الأصلي بالتعادل الإيجابي 1-1.

وافتتح المنتخب الإنجليزي باب التسجيل في المباراة بهدف مبكر أحرزه اللاعب كيران تريبيير، ثم وفي الدقيقة 68 من عمر المباراة اقتنص اللاعب إيفان بيريسيتش هدف التعادل لصالح المنتخب الكرواتي.

وتمكن منتخب كرواتيا من إحداث المنقلب في الشوط الإضافي الثاني بهدف ثان من قدم لاعبه، ماريو ماندزوكيتش، في الدقيقة 109.

وحاز لاعب منتخب كرواتيا، إيفان بيريسيتش، جائزة رجل المباراة بعد مساهمته في فوز وتأهل منتخب بلاده إلى المباراة النهائية لمونديال روسيا.

وسيلاقي المنتخب الكرواتي في نهائي كأس العالم 2018 نظيره الفرنسي يوم الأحد المقبل.

ملخص الشوط الأول: منتخب إنجلترا كان الأكثر فاعلية على الملعب، بحيث أن لاعبيه كانوا الأكثر تنظيما وسرعة، وفي المقابل لم يظهر منتخب كرواتيا بالمستوى المطلوب بحيث أن تحركات لاعبيه كانت بطيئة ومعظم كراتهم كانت مشتتة وبدون عنوان.

ملخص الشوط الثاني: تراجع في أداء منتخب إنجلترا قابله تحسن في أداء منتخب كرواتيا الذي كان الطرف الأفضل بعكس الشوط الأول، حيث تمكن من استغلال الأخطاء التي وقع بها لاعبو المنتخب الإنجليزي حتى العودة بالنتيجة.

ونستعرض أمامكم فيما يلي أبرز ما شهدته دقائق المباراة:

أحداث الشوط الأول:

دقيقة 5: اللاعب الإنجليزي تريبيير يفتتح التسجيل بهدف من ضربة حرة.

دقيقة 18: اللاعب الكرواتي بيريسيتش يسدد كرة خطيرة لكنها مرت بجانب قائم مرمى إنجلترا.

دقيقة 31: اللاعب الكرواتي ريبيتش يصوب كرة باتجاه مرمى إنجلترا قوبلت بالتصدي من قبل الحارس.

أحداث الشوط الثاني:

دقيقة 47: بطاقة صفراء للاعب منتخب كرواتيا ماندزوكيتش.

دقيقة 54: بطاقة صفراء للاعب منتخب إنجلترا والكر.

دقيقة 68: منتخب كرواتيا يدرك هدف التعادل من قدم اللاعب بيريسيتش.

دقيقة 71: قائم مرمى منتخب إنجلترا يمنع اللاعب الكرواتي بيريسيتش من إضافة الهدف الثاني.

دقيقة 73: تبديل بصفوف منتخب إنجلترا، خروج اللاعب سترلينغ ودخول اللاعب راشفورد بدلا منه.

دقيقة 82: اللاعب الكرواتي ماندزوكيتش يستلم كرة رائعة داخل صندوق إنجلترا ليسددها لكن الحارس الإنجليزي تصدى لها.

أحداث الشوط الإضافي الأول:

دقيقة 90: تبديل بصفوف منتخب إنجلترا، خروج اللاعب أشلي يونغ ودخول اللاعب روس بدلا منه.

دقيقة 94: تبديل بصفوف منتخب كرواتيا، خروج اللاع سترينيتش ودخول اللاعب بيفاريتش بدلا منه.

دقيقة 95: بطاقة صفراء للاعب منتخب كرواتيا ريبيتش.

دقيقة 96: تبديل بصفوف منتخب إنجلترا، خروج اللاعب هندرسون ودخول اللاعب داير بدلا منه.

دقيقة 98: اللاعب الكرواتي فيرساليكو أنقذ مرماه من هدف محقق بعد إبعاده كرة من على خط المرمى برأسه.

دقيقة 101: تبديل بصفوف منتخب كرواتيا، خروج اللاعب ريبيتش ودخول اللاعب كراماريتش بدلا منه.

دقيقة 105+2: اللاعب الكرواتي ماندزوكيتش كاد يسجل الهدف الثاني لولا تدخل الحارس الإنجليزي وإبعاده للكرة عن مرماه.

أحداث الشوط الإضافي الثاني:

دقيقة 109: اللاعب الكرواتي ماندزوكيتش يضيف الهدف الثاني في شباك إنجلترا.

دقيقة 111: تبديل بصفوف منتخب إنجلترا، خروج اللاعب والكر ودخول اللاعب فاردي بدلا منه.

دقيقة 114: تبديل بصفوف منتحب كرواتيا، خروج اللاعب ماندزوكيتش ودخول اللاعب تشورلوكا بدلا منه.

دقيقة 118: تبديل بصفوف منتخب كرواتيا، خروج اللاعب مودريتش ودخول اللاعب باديج بدلا منه.

تشكيلة إنجلترا: بيكفورد، والكر، ستونز، ماغواير، لينغارد، هندرسون، أشلي يونغ، ديلي ألي، تريبيير، سترلينغ وكين.

تشكيلة كرواتيا: سوباسيتش، فرساليكو، سترينيتش، لوفرين، فيدا، راكيتيتش، مودريتش، بروزوفيتش، بيريسيتش، مانزوكيتش وريبيتش.