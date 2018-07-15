نهائي كأس العالم: فرنسا تواجه كرواتيا

تاريخ النشر: 15/07/2018 - 17:32

نهائي كأس العالم: فرنسا تواجه كرواتيا
(أ ب)
عرب 48
تحرير: ربيع سواعد

يلتقي منتخبا فرنسا وكرواتيا مساء اليوم، الأحد، على ملعب "لوجنيكي"، في الدور النهائي لبطولة كأس العالم 2018 المقامة في روسيا.

ويأمل المنتخب الكرواتي المدعم بتشكيلة تعتبر من ضمن الأفضل في كأس العالم في اقتناص اللقب للمرة الأولى في تاريخه.

وفي المقابل، يسعى المنتخب الفرنسي إلى استمرار مسيرته الناجحة في البطولة الحالية، وإنهاء المونديال بالشكل الأمثل والحصول على اللقب الثاني في تاريخه بعدما توّج بلقب كأس العالم نسخة 1998.

أحداث الشوط الأول:

دقيقة 19: منتخب فرنسا يتقدم على منتخب كرواتيا بهدف ذاتي غير متعمد من اللاعب ماندزوكيتش.

تشكيلة فرنسا: هوغو لوريس، بينجامين بافارد، صامويل أومتيتي، رافاييل فاران، لوكاس هيرنانديز، نغولو كانتي، بول بوغبا، بليز ماتويدي، كيليان مبابي، أوليفيه جيرو وأنطوان غريزمان.

تشكيلة كرواتيا: سوباسيتش، فيرساليكو، فيدا، لوفرين، سترينيتش، مودريتش، راكيتيتش، بروزوفيتش، رييتش، ماندزوكيتش وبريسيتش.

 


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نهائي كأس العالم: فرنسا تواجه كرواتيا

نهائي كأس العالم: فرنسا تواجه كرواتيا

نهائي كأس العالم: فرنسا تواجه كرواتيا

نهائي كأس العالم: فرنسا تواجه كرواتيا

نهائي كأس العالم: فرنسا تواجه كرواتيا

نهائي كأس العالم: فرنسا تواجه كرواتيا

نهائي كأس العالم: فرنسا تواجه كرواتيا

نهائي كأس العالم: فرنسا تواجه كرواتيا

نهائي كأس العالم: فرنسا تواجه كرواتيا

نهائي كأس العالم: فرنسا تواجه كرواتيا

من عرب 48

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