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نبراسكا: القبض على ثمانيني بحوزته قنب يعادل الـ300 ألف دولار

تاريخ النشر: 24/12/2017 - 18:17

نبراسكا: القبض على ثمانيني بحوزته قنب يعادل الـ300 ألف دولار
عرب ٤٨
تحرير : نواف رضوان

قالت شرطة نبراسكا إن رجال الأمن احتجزوا زوجين مسنين بحوزتهما 60 رطلا من القنب في شاحنة. وأضافت الشرطة أن الزوجين زعما أنهما كانا يعتزمان توزيع القنب على أفراد العائلة كهدايا بمناسبة عيد الميلاد.

وذكر مكتب رئيس شرطة يورك كاونتي، في بيان صحفي أنه جرى توجيه تهمة حيازة القنب، بقصد توزيعها لباتريك جيرون (83 عاما) وزوجته باربرا (80 عاما)، وهما من بلدة كليرليك أوكس بولاية كاليفورنيا، بعدما اشتمت الشرطة رائحة نفاذة تنبعث من السيارة عند حاجز مروري يوم الثلاثاء.

وقننت عدة ولايات أمريكية تعاطي القنب، لكن نبراسكا ليست من بينها.

وأقر باتريك جيرون بحيازة المخدر داخل السيارة بعد تفتيشها أثناء التوقف. وقالت الشرطة إنها عثرت على الكمية التي تقدر قيمتها بأكثر من 300 ألف دولار.

وقالت الشرطة إنها احتجزت باتريك جيرون في يورك كاونتي، يوم الثلاثاء، قبل أن تفرج عنه بكفالة لم يتم الكشف عن قيمتها وإن زوجته تلقت فقط أمرا بالمثول أمام القضاء.

ملف خلص | القدس عاصمتنا

#نبراسكا
#ثمانيني
#300 كلغم مخدرات

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