كامبريدج: جنازة خاصة للعالم ستيفن هوكينغ

احتشد حوالي 500 ضيف مدعو بصورة شخصية، لحضور الجنازة الخاصة للعالم البريطاني الشهير ستيفن هوكينغ.

جاء حشد منهم إلى كنيسة سانت ماري الكبرى الخاصة بالجامعة في مدينة كامبريدج الإنجليزية، اليوم السبت، لحضور القداس الذي يقام تكريما لهوكينغ، الذي توفى في الرابع عشر من آذار/ مارس عن عمر ناهز 76 عاما.

اعتزم الممثل إيدي ريدماين، الذي جسد شخصية هوكينغ في الفيلم الدرامي "نظرية كل شيء" عام 2014، إعطاء عظة من سفر الجامعة خلال القداس.

وألقى عالم الفلك، مارتن ريس عظة، وتأبين قدمه أحد أبناء هوكينغ وأحد طلابه السابقين.

وقرعت أجراس الكنيسة، المعرفة محليا بكنيسة سانت ماري الكبرى، 76 مرة.

واشتهر هوكينغ، الذي عانى من مرض التصلب الجانبي الضموري، بأبحاثه الرائدة عن الثقوب السوداء والظواهر الأخرى.

وذكر موقع "ديلي ميل" البريطاني أن النعش المزين بالورود تحرك محمولا من جامعة كامبريدج حيث كان يعمل، واستقبلته حشود ضخمة خارج كنيسة المدينة ذاتها، وصفق الحضور لدى دخوله إلى الكنيسة.

وشارك في المراسم شخصيات عامة، من بينها الممثل إيدي ريدماين، الذي جسد شخصية هوكينغ في فيلم (نظرية كل شيء) عام 2014، كما شاركت الممثلة فيليسيتي جونز التي لعبت دور زوجته جين في الفيلم.

ويُدفن هوكينغ مع بعض أعظم العلماء في التاريخ داخل كنيسة "وستمنستر آبي" بجوار مقبرة إسحق نيوتن وتشارلز داروين.

يذكر أن العالم الفيزيائي والفلكي ستيفن هوكينغ كان مريضًا يالتصلب الجانبي (العصبون الحركي) منذ كان في الواحد والعشرين من عمره، ولا يستطيع الكلام أو الحركة، ويستخدم تقنيات الحاسب للتواصل مع الآخرين.

وعُرف هوكينغ بدراساته الشاملة عن فيزياء الكوانتم والثقوب السوداء في الفضاء، وتُرجمت إلى أكثر من 40 لغة.

وصُور فيلم عن حياة هوكينغ تحت اسم "نظرية كل شيء"، وبدأ عرضه في 2015.