موت "سوبر ماريو" الحقيقي... فمن هو؟

لعبَ معظمنا حينما كنّ صغارا لعبة "ماريو" الشهيرة، لكن هل كنتم تعلمون من أين جاء اسمُ الشخصية التي أحببناها؟ جاءت التسمية تقديرًا من مُصممي اللعبة لرجل الأعمال الأميركي ماريو سيغال، الذي سُمِّيَت لعبة ماريو باسمه، والذي تُوفي السبت الماضي، عن عمر ناهز 84 عاما، في ولاية واشنطن بحسب ما ذكر موقع "سياتل تايمز".

ماريو الافتراضي والحقيقي (الشبكة)

وبحسب الموقع، فإن المصممين قرروا إطلاق اسم ماريوعلى الشخصية الرئيسية تكريما لـ"ماريو سيغال"، بعد أن قامت شركة "ناينتندوا" في سبعينيات القرن الماضي، باستئجار مستودع منه.

ولم يكن سيغال يُفضِّل كثيرا الأضواء المُسلطة عليه بسبب ارتباط اسمه باللعبة، وإنما أراد أن يكون شهيرا بسبب أعماله وتجارته، وليس بفضل لعبة الفيديو المنتشرة بجميع أنحاء العالم والتي قال الموقع الأميركي عنها إنها اللعبة الأكثر مبيعا على الإطلاق.

شخصيات اللعبة (الشبكة)

واشتهر ماريو في اللعبة، بزيه الأزرق والأحمر الشهير وقبعته الحمراء، وهو يعيش في "مملكة الفطر"، وهو معروف بإحباط خطط الشر التي تهدف إلى اختطاف الأميرة بيتش وإخضاع "مملكة الفطر"، وكان خفيف الحركة ويتعاون مع أخيه لويغي.