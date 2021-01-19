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ميلانيا ترامب في كلمة وداع للبيت الأبيض.. زوجها على هامش الحديث

تاريخ النشر: 19/01/2021 - 09:08

ميلانيا ترامب في كلمة وداع للبيت الأبيض.. زوجها على هامش الحديث
ميلانيا ودونالد ترامب (أ ب)
عرب ٤٨ / أ ف ب

أطلقت ميلانيا ترامب، أمس الإثنين، رسالة وداع في وقت تستعد لمغادرة البيت الأبيض، قالت فيها إن "العنف لا يكون أبدا الحل"، بعد أيام على شن أنصار للرئيس المنتهية ولايته هجوما عنيفا على مقر الكونغرس أوقع خمسة قتلى.

وقالت ميلانيا "افعلوا كل ما تفعلونه بشغف، لكن تذكروا دائما أن العنف لا يكون أبدا الحل، ولن يكون أبدا مبررا".

وفي كلمة رسمية مدتها ست دقائق، لم تذكر السيدة الأولى زوجها دونالد ترامب، سوى بشكل عابر وهي تشيد بعائلات العسكريين وعناصر الفرق الطبية الذين يكافحون وباء كوفيد-19 وجميع الذين يقدمون المساعدة لضحايا إدمان المخدرات.

وقالت "السنوات الأربع الأخيرة لا تنتسى. وفي وقت نختتم أنا ودونالد زمننا في البيت الأبيض، أتوجه بأفكاري إلى كل الذين احتفظت بهم في قلبي، وقصصهم الرائعة، قصص حب ووطنية وعزيمة".

وتابعت "حين وصلت إلى البيت الأبيض، تأملت في المسؤولية التي شعرت بها على الدوام بصفتي أمّ، في أن أشجع وأعطي القوة وألقن قيم الطيبة".

ويبقى دونالد ترامب بعيدا عن الأنظار منذ أن اقتحم أنصار له مبنى الكابيتول في واشنطن في السادس من كانون الثاني/يناير، ما حمل مجلس النواب على مباشرة آلية عزل بحقه وتوجيه تهمة "التحريض على التمرد" إليه.

ورفض الرئيس المنتهية ولايته في الأشهر الماضية الإقرار بفوز خصمه الديمقراطي، جو بايدن، في الانتخابات الرئاسية، منددا بدون أي أدلة بعمليات تزوير.

ونتيجة للهجوم، تحولت واشنطن في الأيام الأخيرة إلى ما يشبه موقعا عسكريا محصنا ترقبا لحفل تنصيب بايدن رئيسا، غدا الأربعاء.

ولن يحضر الرئيس المنتهية ولايته المراسم.

وقالت ميلانيا "إن وعد هذه الأمة ملك لجميع الذين من بيننا يتمسكون بنزاهتهم وقيمهم، ويغتنمون أي فرصة لإبداء التقدير لشخص آخر، ويتبعون عادات صالحة في حياتهم اليومية".

"العاصمة"... القدس والفعل الثقافيّ | ملف خاص

#ميلانيا ترامب
#دونالد ترامب
#كلمة وداع للبيت الأبيض

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