أسماء وتفاصيل ملوك الفراعنة القدامى

عرب ٤٨ / أ ف ب

عبرت 22 مومياء لملوك وملكات مصر الفرعونية شوارع القاهرة، السبت، في موكب مهيب إلى مراقدها الجديدة في المتحف القومي للحضارة المصرية. وعُثر على معظم هذه المومياءات في خبيئة الدير البحري غرب الأقصر بين عام 1881 و1930.

فيما يلي أسماء الفراعنة وبعض التفاصيل عنهم:

1- سقنن رع تاعا

الملك سقنن رع تاعا الثاني الملقب بالملك الشجاع هو من ملوك الأسرة السابعة عشرة (1625 ق م - 1549 ق م)، وكان حاكمًا لطيبة (الأقصر حاليًا) بدأ حرب التحرير ضد الهكسوس وأكمل الحرب من بعده إبناه كامس وأحمس الأول.

2- أحمس نفرتاري

هي ابنة الملك سقنن رع تاعا. تزوجت من أخيها الملك أحمس الأول، أول ملوك الأسرة 18 والدولة الحديثة (1550 ق م -1292 ق م)، وأنجبا العديد من الأبناء، من بينهم الملك أمنحتب الأول الذي خلف أبيه على عرش مصر.

3- أمنحتب الأول

تولى أمنحتب الأول، ثاني ملوك الأسرة الثامنة عشرة في الدولة الحديثة، العرش وهو لا يزال طفلًا، فحكم مصر بمساعدة والدته.

قاد أمنحتب الأول حملات عسكرية. ومومياؤه هي المومياء الملكية الوحيدة التي لم يتم فك لفائفها نهائيًا.

4- مريت آمون

الملكة مريت آمون هي ابنة الملك أحمس والملكة أحمس نفرتاري. كانت إحدى زوجات أمنحتب الأول.

5- تحتمس الأول

الملك تحتمس الأول من الأسرة 18 في عصر الدولة الحديثة، أصبح ملكًا بعد وفاة الملك أمنحتب الأول. عُرِف كملك محارب عظيم، وفي عهده امتد الحكم المصري ناحية الجنوب.

6- تحتمس الثاني

الملك تحتمس الثاني هو ابن الملك تحتمس الأول، وأخذ شرعيته في الحكم من خلال زواجه من أخته غير الشقيقة حتشبسوت.

7 - حتشبسوت

الملكة حتشبسوت هي ابنة الملك تحتمس الأول والملكة أحمس، وتعد من أشهر الشخصيات في تاريخ مصر القديمة. حكمت لعدة سنوات نيابة عن ابن زوجها تحتمس الثالث الذي كان صغيرًا عندما اعتلى العرش.

منعت التقاليد في مصر القديمة المرأة من أن تعتلي العرش، إلا أن حتشبسوت أكدت أنه باعتبارها ابنة ملك وزوجة آخر، أنها ذات دم ملكي نقي، وسرعان ما أعلنت نفسها ملكًا بالرغم من كونها امرأة.

8 - تحتمس الثالث

بدأ الملك تحتمس الثالث الذي ينتمي إلى الأسرة الثامنة عشرة عهده كملك بالاسم فقط لكونه صغيرًا جدًا على الحكم عند وفاة والده. وحينها لعبت زوجة أبيه حتشبسوت دور الوصي على العرش لعدة سنوات، ثم أعلنت نفسها ملكًا بشكل رسمي.

بعد وفاتها، أصبح من كبار الملوك المحاربين في الدولة الحديثة وقام بسلسلة من الحملات العسكرية. وتعتبر معركته الشهيرة في مجدو نموذجًا للتخطيط الإستراتيجي العسكري.

نقل تمثال رمسيس الثاني إلى المتحف المصري الكبير في الجيزة (أرشيفية أ. ف، ب.)

9- أمنحتب الثاني

الملك أمنحتب الثاني هو ابن الملك تحتمس الثالث من الأسرة الثامنة عشرة. حافظ خلال حكمه على حدود مصر التي ورثها من أبيه.

10- تحتمس الرابع

هو ابن أمنحتب الثاني، من الأسرة الثامنة عشرة عصر الدولة الحديثة.

تروي لوحة الحُلْم التي أقامها الملك تحتمس الرابع بين أقدام تمثال أبي الهول بالجيزة، أنه عندما كان أميرًا صغيرًا، نام في ظلال هذا التمثال الضخم، أثناء رحلة صيد في الصحراء القريبة، فظهر له أبو الهول في حلمه، وأمره بإزالة الرمال التي تغطي جسمه، مقابل أن يصبح الملك التالي على عرش البلاد.

11- أمنحتب الثالث

هو ابن تحتمس الرابع، من الأسرة الثامنة عشرة. اعتلى العرش شابا، وحكم 37 أو 38 عاما. ترك العديد من الآثار وعددا كبيرا من التماثيل. يتقدم معبده الجنائزي في كوم الحيتان تمثالان ضخمان يعرفان باسم تمثالي ممنون ويمثلان أمنحتب الثالث وزوجته تي.

12- تي

الملكة تي هي ابنة يويا وتويا، من الأسرة الثامنة عشر، والزوجة الملكية لأمنحتب الثالث.

13- ستي الأول

هو ابن الملك رمسيس الأول مؤسس الأسرة التاسعة عشر (1296 ق م - 1186 ق م). حكم مصر 21 عامًا على الأقل. وقاد حملات عسكرية منها معركة ضد الحيثيين، وسُجلت هذه الانتصارات العسكرية في معبد آمون بالكرنك.

كانت زوجته الرئيسية الملكة تويا وأنجبا ثلاثة أبناء، أحدهم رمسيس الثاني خليفته في الحكم.

تعد مقبرة سيتي الأول في وادي الملوك من أجمل المقابر الملكية، حيث تحتفظ مناظر جدرانها بألوانها الزاهية.

14- رمسيس الثاني

يُعَدّ رمسيس الثاني أشهر ملوك الدولة الحديثة. خلف والده سيتي الأول، وأصبح ملكًا ما بين الثالثة والعشرين والخامسة والعشرين من العمر. تمتع بحكم طويل يصل لنحو سبعة وستين عامًا، وترك كمًّا كبيرًا من الآثار والنقوش.

كانت زوجته الرئيسية الملكة نفرتاري التي بنى لها معبدًا بالقرب من معبده بأبي سمبل. وتُعدّ مقبرتها في وادي الملكات أجمل مقبرة بجبانة طيبة.

يعد رمسيس الثاني من أعظم محاربي مصر، فقد سجل أحداث معركة قادش ضد الحيثيين على آثار متعددة. وهو صاحب أول معاهدة سلام معروفة في التاريخ مع ملك الحيثيين، وهي مسجلة على جدران معابد الكرنك.

15- مرنبتاح

هو الابن الثالث عشر لرمسيس الثاني، ونتيجة لطول عهد والده، اعتلى العرش في سن كبيرة، وحكم أحد عشر عامًا. شارك الملك مرنبتاح في عدد من الحملات العسكرية، وترجع لعهده واحدة من أهم القطع الأثرية وهي لوحة النصر.

16- ستي الثاني

ابن مرنبتاح والملك الخامس من الأسرة التاسعة عشرة، عصر الدولة الحديثة. حَكَم لست سنوات تقريبا.

عثر على موميائه داخل لفائف كثيرة من الكتان الناعم المميز. حفظت المومياء ملامح وجه الملك ستي الثاني بشكل جيد.

17- سبتاح

اعتلى الملك سبتاح العرش وهو صبي، وبسبب صغر سنه أصبحت زوجة أبيه تاوسرت زوجة الملك ستي الثاني هي الوصي على العرش.

18- رمسيس الثالث

الملك رمسيس الثالث من الأسرة العشرين. بعد وفاة الملك سبتاح والملكة تاوسرت آخر حكام الأسرة التاسعة عشرة، انتقل عرش مصر إلى ملك يُدعى ست نخت حكم لبضع سنوات ثم خلفه ابنه الملك رمسيس الثالث الذي يُعتبر آخر الملوك المحاربين في الدولة الحديثة.

19- رمسيس الرابع

ابن الملك رمسيس الثالث. حكم لفترة ست إلى سبع سنوات.

20- رمسيس الخامس

ابن رمسيس الرابع. حكم أربع سنوات فقط، ومات دون أن يترك وريثًا للعرش.

21 - رمسيس السادس

هو من الأسرة العشرين وأحد أبناء رمسيس الثالث، حكم لمدة ثماني سنوات.

22- رمسيس التاسع

كان حفيدًا للملك رمسيس الثالث، وهو ثامن ملوك الأسرة العشرين. تشير التقديرات إلى أنه حكم مدة 18 عامًا تقريبًا، واتسم عهده بنوع من الاستقرار.

كانت مساهماته الرئيسية في معبد الشمس في هليوبوليس، وتزيين الجدار الشمالي للصرح السابع لمعبد آمون رع بالكرنك.