  2. مجلة عرب 48
  3. اسم في الأخبار

"تويتر" تأخذ من غانا مقرا لها في أفريقيا

تاريخ النشر: 13/04/2021 - 10:13

"تويتر" تأخذ من غانا مقرا لها في أفريقيا
توضيحية (pixabay)
عرب ٤٨

ستأخذ "تويتر" من غانا غربي القارة الأفريقية مقرًا لها، وذلك من خلال استحداث فريق من أحد عشر موظفا، وفقًا لما أعلنت الشركة أمس الإثنين.

وأعلنت الشركة في بيان "اليوم، وتماشيا مع إستراتيجتنا للنمو، نحن سعداء بالإعلان لكم عن تشكيلنا فريقا في غانا".

وأضافت "علينا الانغماس أكثر في المجتمعات الغنية والدينامية التي تحرك النقاشات اليومية في كل أنحاء القارة الأفريقية".

وكتب الرئيس الغاني، نانا أكوفو-أدو، عبر "تويتر" أن "اختيار غانا مقرا رئيسيا لعمليات ‘تويتر‘ في إفريقيا نبأ ممتاز"، مشيدا بـ"بدء تعاون جميل".

وأوضحت "تويتر" أن فريقها الجديد سيبدأ العمل من بُعد، مع استشكاف "إمكان فتح مكتب في غانا في المستقبل".

وعزت الشبكة الأميركية خيارها إلى الإمكانات المتاحة في غانا على صعيد حرية التعبير والنفاذ إلى الإنترنت، إضافة إلى اختيار عاصمتها أمرا أخيرا لاستضافة الأمانة العامة لاتفاقية التجارة الحرة القارية الأفريقية.

وقبل "تويتر"، فتحت "فيسبوك" مكاتب كثيرة لها في أفريقيا، خصوصا في نيجيريا أكثر بلدان القارة تعدادا بالسكان، وهي أيضا في غرب أفريقيا.

"العاصمة"... القدس والفعل الثقافيّ | ملف خاص

#"تويتر"
#أفريقيا
#غانا

حوارات

مخّول: مطلوب إعادة الاعتبار للجنة المتابعة وللمؤسسة الحزبية وفتح حوار وطني شامل
مخّول: مطلوب إعادة الاعتبار للجنة المتابعة وللمؤسسة الحزبية وفتح حوار وطني شامل

2021-04-10

هواري: ضرب التجمع كان يستهدف تطويع ساحة الداخل
هواري: ضرب التجمع كان يستهدف تطويع ساحة الداخل

2021-04-03

د. مصطفى: حسم الملف الفلسطيني نقل الصراع إلى الساحة الداخلية لليمين الإسرائيلي
د. مصطفى: حسم الملف الفلسطيني نقل الصراع إلى الساحة الداخلية لليمين الإسرائيلي

2021-03-20

من عرب 48

تعليقات Facebook

مواد متعلقة

مسلسلات رمضان 2021
مسلسلات رمضان 2021

2021-04-12

تفاصيل عن مدينة الحرفيين المُكتشفة في الأقصر
تفاصيل عن مدينة الحرفيين المُكتشفة في الأقصر

2021-04-10

حل راديكالي لإقامة معرض جنيف للساعات الفاخرة
حل راديكالي لإقامة معرض جنيف للساعات الفاخرة

2021-04-10

الأكثر قراءة

عدد سكان إسرائيل 9.327 مليون بينهم 74% يهود

عدد سكان إسرائيل 9.327 مليون بينهم 74% يهود

2021-04-12

"كيرن كييمت" تصادق على شراء أراض بمحافظتي نابلس وجنين

2021-04-12
مفاوضات تشكيل حكومة نتنياهو: طريق مسدود مع الصهيونية الدينية

مفاوضات تشكيل حكومة نتنياهو: طريق مسدود مع الصهيونية الدينية

2021-04-12
قتيل برصاص الجيش الإسرائيلي بادعاء محاولة تهريب على الحدود المصرية

قتيل برصاص الجيش الإسرائيلي بادعاء محاولة تهريب على الحدود المصرية

2021-04-12
نتنياهو يوافق على طلب الأردن الحصول على إمدادات مياه إضافية

نتنياهو يوافق على طلب الأردن الحصول على إمدادات مياه إضافية

2021-04-12