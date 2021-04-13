"تويتر" تأخذ من غانا مقرا لها في أفريقيا

ستأخذ "تويتر" من غانا غربي القارة الأفريقية مقرًا لها، وذلك من خلال استحداث فريق من أحد عشر موظفا، وفقًا لما أعلنت الشركة أمس الإثنين.

وأعلنت الشركة في بيان "اليوم، وتماشيا مع إستراتيجتنا للنمو، نحن سعداء بالإعلان لكم عن تشكيلنا فريقا في غانا".

وأضافت "علينا الانغماس أكثر في المجتمعات الغنية والدينامية التي تحرك النقاشات اليومية في كل أنحاء القارة الأفريقية".

وكتب الرئيس الغاني، نانا أكوفو-أدو، عبر "تويتر" أن "اختيار غانا مقرا رئيسيا لعمليات ‘تويتر‘ في إفريقيا نبأ ممتاز"، مشيدا بـ"بدء تعاون جميل".

وأوضحت "تويتر" أن فريقها الجديد سيبدأ العمل من بُعد، مع استشكاف "إمكان فتح مكتب في غانا في المستقبل".

وعزت الشبكة الأميركية خيارها إلى الإمكانات المتاحة في غانا على صعيد حرية التعبير والنفاذ إلى الإنترنت، إضافة إلى اختيار عاصمتها أمرا أخيرا لاستضافة الأمانة العامة لاتفاقية التجارة الحرة القارية الأفريقية.

وقبل "تويتر"، فتحت "فيسبوك" مكاتب كثيرة لها في أفريقيا، خصوصا في نيجيريا أكثر بلدان القارة تعدادا بالسكان، وهي أيضا في غرب أفريقيا.