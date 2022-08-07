من هو الشهيد القيادي لـ"سرايا القدس" خالد سعيد منصور؟

نعت حركتا المقاومة الفلسطينتين الجهاد الإسلامي و"حماس"، القيادي العسكري في "سرايا القدس"، خالد سعيد منصور، إثر اغتيال إسرائيل له عبر استهدافه في مدينة رفح، جنوبي قطاع غزة المحاصر في غارة جوية.

ويُشار إلى أن هذا ثاني اغتيال يقوم به الاحتلال الإسرائيلي لقيادي في حركة "الجهاد الإسلامي" داخل قطاع غزة خلال يومين من العدوان، بعد اغتيالها تيسير الجعبري القيادي البارز في "سرايا القدس"، الجمعة.

من هو خالد سعيد منصور؟

ذكر موقع "سرايا القدس" أن "منصور، هو قائد المنطقة الجنوبية في الجناح العسكري لحركة الجهاد، هو من أوائل مؤسسي مجموعات سرايا القدس في قطاع غزة".

وأشار الموقع إلى أن "منصور كان مشرفا على تنفيذ العديد من العمليات الجهادية التي خاضتها سرايا القدس ضد العدو".

وأضاف: "تعرّض (منصور) لعدة محاولات اغتيال باءت جميعها بالفشل".

وبحسب مواقع إلكترونية أخرى مقربة من حركة "الجهاد"، فإن منصور التحق بالذراع العسكري للحركة عام 1988، والذي كان يعرف آنذاك باسم "القوى الإسلامية المجاهدة (قسم)".

وقالت إنه كان يعتبر "العقل المدبر للعمليات الاستشهادية في خلال انتفاضة الأقصى"، (2000-2005). وذكرت أنه نجا من محاولات اغتيال متكررة، أخطرها عام 2014.

وقالت إن منصور كان مسؤولا عن تطوير البنية التحتية لسرايا القدس، خاصة في مجال تصنيع الصواريخ المحلية.

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