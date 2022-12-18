وفاة المعارض الأردني ليث شبيلات

توفي المعارض الأردني ليث شبيلات، اليوم الأحد، عن عمر ناهز 80 عاما، إثر إصابته بنوبة قلبية، وفق إعلام محلي.

وشبيلات من مواليد محافظة الطفيلة عام 1942، وهو معارض سياسي أردني من التيار الإسلامي، وهو نجل رئيس الديوان الملكي الأسبق فرحان شبيلات.

ودخل شبيلات مجلس النواب (الغرفة الأولى للبرلمان) مرتين، عامي 1984 و1989، وفاز بموقع نقيب المهندسين عدة مرات.

ويُعتبر الراحل أبرز معارضي النظام الأردني والأكثر جرأة، ووجه له انتقادات قاسية، ما أدى إلى سجنه مرات عدة زمن الملك الراحل الحسين بن طلال.

ويمتاز شبيلات بكونه معارضا فرديا، واعتقل للمرة الأولى عام 1992، بتهمة إنشاء تنظيم "النفير الإسلامي" للقيام بعمليات ضد إسرائيل، وخرج حينها بعفو ملكي.

وفي عام 2009، تعرض لاعتداء من قبل مجهولين، بعد ساعات من إلقائه محاضرة انتقد فيها الأوضاع السياسية في البلاد، وبعد الحادثة أمر الملك عبد الله الثاني بتوفير حماية له.