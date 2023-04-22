وفاة الممثل السوري محمد قنوع إثر نوبة قلبية.. نعى "شومان" قبل أيام

تعرض الممثل الفنان السوري، محمد قنوع (49 عاما)، مساء اليوم السبت، لنوبة قلبية حادة، ما شكل صدمة للوسط الفني وجمهور المشاهدين.

توفي الممثل السوري، محمد قنوع، مساء اليوم السبت، عن عمر ناهز الـ49 عاما، إثر تعرضه لنوبة قلبية حادة.

وأعلنت نقابة الفنانين السوريين عن وفاة قنوع إثر احتشاء بعضلة القلب.

وقالت النقابة إننا "ننعي إليكم وفاة الزميل النجم محمد قنوع لروح فقيدنا الرحمة والسكينة ولنا ولأسرته وأحبائه خالص الصبر والعزاء في هذا المصاب الجلل".

ومحمد هو ابن عائلة "قنوع" الفنيّة الشهيرة في دمشق، والتي اشتغلت لسنوات على المسرح الكوميدي "دبابيس" تحت اسم "الأخوين قنوع"، وهو ابن الفنّان والمخرج الإذاعي الراحل مروان قنوع.

وبدأ قنوع مسيرته الفنية مع الفنان السوري ياسر العظمة في العام 1995، ومنذ ذلك التاريخ شارك محمد في الأجزاء المتعاقبة من السلسلة الكوميدية الشهيرة مرايا كما عمل في مجال الإعلان التجاري لفترة إلى أن قدم في شهر رمضان شخصية شومان في مسلسل "العربجي".

والجمعة، لقت شخصية "شومان" التي قدمها الممثل السوري محمد قنوع في مسلسل "العربجي" حتفها، وقام الممثل السوري الراحل محمد قنوع بنعيها عبر حسابه الخاص.

ونشر محمد صورة لشومان وعليها شريطه سوداء ونعاه قائلا "وداعا شومان" على قد ما كرهنا شومان على قد ما ضحكنا.. والأهم خلانا نعرف معدن الفنان محمد قنوع الحقيقي".