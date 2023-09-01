الموت يغيّب الشاعر العربيّ كريم العراقي

غيب الموت الشاعر كريم العراقي، وذلك بعد أن أصيب بمرض السرطان منذ أكثر من عام، حيث خضع لأكثر من عملية جراحية وتلقى جرعات من العلاج الكيماوي، وفقا لتقارير إعلامية محلية.

توفي الشاعر العربي الكبير ومؤلف المسرحيات كريم العراقي، اليوم الجمعة، في مستشفى "كليفلاند" في أبو ظبي، عن عمر يناهز 68 عاما، إثر معاناته من مضاعفات إصابته بمرض السرطان، وفقا لما أعلنه شقيقه الشاعر والمؤلف المسرحي رحيم العراقي.

ونعى مستشار رئيس الوزراء العراقي للشؤون الثقافية، عارف الساعدي، الشاعر كريم العراقي عبر صفحته الشخصية في موقع التواصل الاجتماعي "فيسبوك".

وكان الشاعر كريم العراقي قد زار فلسطين في أواخر عام 2019، وشارك في حفل تكريم شخصية العام 2019 التي تنظمها مؤسسة سيدة الأرض.

وكريم العراقي المولود في 18 شباط/ فبراير 1955، بمنطقة الشاكرية كرادة مريم بالعاصمة بغداد، شاعر معروف له عشرات المؤلفات والأعمال الأدبية، ومن بينها الشعر الشعبي والأغنيات والمسرحيات.

كما أنه حاصل على جائزة منظمة الأمم المتحدة للطفولة (اليونسيف) لـ"أفضل أغنية إنسانية"، وذلك عن قصيدة "تذكر" التي شدا بها الفنان العراقي، كاظم الساهر.

وأصيب العراقي بمرض السرطان منذ أكثر من عام، حيث خضع لأكثر من عملية جراحية وتلقى جرعات من العلاج الكيماوي، وفقا لتقارير إعلامية محلية.

واشتهرت أشعار كريم العراقي بشكل كبير، بسبب تعاونه مع كبار النجوم، وارتبط اسمه برفيق دربه الفنان كاظم الساهر، إذ غنى الأخير من كلماته أكثر من مائة أغنية.

ويُعدّ كريم العراقي من أشهر شعراء الأغنية الشعبية في العالم العربي، فضلا عن نظمه للقصائد بالفصحى، والمسلسلات الإذاعية والمسرحيات والروايات للأطفال، كما عمل صحافيا في مجلات عراقية وعربية عدة.

كما غنى من كلماته مجموعة من أشهر المغنين العراقيين والعرب، مثل وديع الصافي، ورياض أحمد، وصلاح عبد الغفور، وفاضل عواد، وحسين نعمة، وفضل شاكر، ونجاح سلام، وصابر الرباعي، وحاتم العراقي، وماجد المهندس، ولطيفة التونسية، وعاصي الحلاني، وعمر العبداللات، وهاني شاكر، وأصالة نصري، وحسين الجسمي، وديانا حداد. كما لحن من كلماته الموسيقار المصري بليغ حمدي أربع أغنيات، قدمها الفنان سعدون جابر، وهي: "لا رايد مراسيل"، و"أريدك"، و"رضا والله رضا"، و"مشوارك حبيبي".