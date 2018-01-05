طفل ينجو من 4 أسماك قرش على شاطئ الباهاما

نشرت صحيفة "ديلي ميل" البريطانيّة، مقطع فيديو، يصوّر لحظة نجاة طفل من أسماك القرش، على شاطئ في جزر الباهاما.

وأظهر المقطع المصور من طائرة بدون طيار، طفلًا صغيرًا يسبح على الشاطئ، وفي مقابله 4 أسماك قرش، لتصبح الأسماك على بعد أمتار منه.

وقالت الصحيفة، إنّ أسماك القرش اقتربت من الطفل كثيرًا، ويبدو أنّها كانت تستعد للهجوم.

وخرج الطفل من الشاطئ، قبل وصول أسماك القرش إليه بثواني معدودة.

وأضافت الصحيفة، إنّ حادثة أخرى مشابهة، حصلت قبل شهرين على الشاطئ نفسه، حيث هاجمت أحد الغطاسين بالقرب من الشاطئ.

وكان الغطاس يضع طعاما تجتذب رائحته أسماك القرش (أسماك وعظام ودماء"، في صندوق استخدم كطعم لجذب الأسماك، إلا أنّه وبسبب عطل في الصندوق، وصلت إليه الأسماك حينها.